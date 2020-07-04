به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فروردین، نماینده منتخب مردم شهرستان‌های فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند در مجلس شورای اسلامی؛ کمال علوی، فرماندار شهرستان فیروزآباد، عزیزالله هاشمی زاده، امام جمعه فیروزآباد و روح الله منوچهری، مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس ضمن بازدید از کتابخانه عمومی روزبه فیروزآباد، در نشستی که صبح شنبه برگزار شد، مسائل و مشکلات حوزه کتابخانه ها در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح شهرستان، استان و کشور را مورد طرح و بررسی قرار دادند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس در این دیدار عنوان کرد: کتاب و کتابخانه از دیرباز در دین و فرهنگ ما وجود داشته است و در باب اهمیت فرهنگ کتاب و کتابخوانی می‌توان به این نکته اشاره کرد که اولین کلامی که بر پیامبر اسلام نازل شد امر به خواندن بود و امروز ما مفتخریم که امر به خواندن را ترویج می‌کنیم.

منوچهری ادامه داد: قانون تأسیس و نحوه اداره نهاد کتابخانه های عمومی کشور دارای تعارضات و تناقضاتی است که امید داریم با همکاری نمایندگان محترم این مشکلات حل شود. از جمله در این قانون ساخت کتابخانه از وظایف نهاد کتابخانه‌ها است اما بودجه‌ای برای این منظور در نظر گرفته نشده است...

وی با تصریح اینکه علیرغم مشکلات موجود، اتفاقات مثبت بسیاری برای کتابخانه‌های عمومی رقم خورده است، افزود: همین که نهاد ساختار جداگانه‌ای است و به صورت مستقل به آن نگاه می‌شود باعث شده که پیشرفت خوبی در حوزه کتاب و کتابخوانی در سطح کشور شکل بگیرد.

منوچهری با اشاره به وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان‌های فیروزآباد، قیر وکارزین و فراشبند ابراز امیدواری کرد با ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و آگاهی بخشی به مردم میزان آسیب‌های اجتماعی و جرم و جنایت در جامعه کاهش پیدا کند.

محمدمهدی فروردین، نماینده منتخب مردم شهرستان فیروزآباد نیز در این دیدار عنوان کرد: مسائل و مشکلات حوزه کتابخوانی بیشتر بر عهده کمیسیون فرهنگی مجلس است؛ اما ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات با توجه به ارتباطی که با کمیسیون فرهنگی داریم نهایت سعی و تلاش خود را خواهیم کرد که مسائل و مشکلات این حوزه مرتفع شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص اهمیت و نقش کتابخانه ها گفت: اگر بخواهیم مردم از کتابخانه ها استقبال کنند باید روند و رویه معمول و متداول را تغییر دهیم، فضای مجازی هر چند باعث شده حضور مردم در کتابخانه ها کمرنگ شود اما همین فضا ظرفیت خوبی را برای در دسترس قراردادن منابع الکترونیک فراهم آورده است که کتابخانه ها باید سعی کنند از این ظرفیت حداکثر بهره را ببرند، همچنین مکان کتابخانه باید در دسترس باشد تا مردم به راحتی به کتابخانه ها بیایند.

این نماینده مجلس تنوع موضوعات، به‌روزرسانی کتاب‌ها و منابع، برگزاری جشنواره‌های مختلف، دعوت از چهره‌های شاخص فرهنگی و هنری و اعزام نیروهای برتر کتابخانه ها به نمایشگاه‌های بین المللی را از جمله عوامل رونق کتابخانه ها برشمرد و پیشنهاد داد کتابخانه ها به سمت درآمدزایی حرکت کنند.

وی سرمایه گذاری و تجهیز بخش کودک در کتابخانه های عمومی را امری شایسته و درخور تقدیر دانست و گفت: فرهنگ کتاب و کتابخوانی از کودکی باید نهادینه شود.

سیدکمال علوی، فرماندار شهرستان فیروزآباد نیز در این دیدار با اشاره به اینکه کتابخانه های عمومی شهرستان روبه پیشرفت است، از خدمات کتابخانه ها در جامعه قدردانی و عنوان کرد: ارتقای فضای کتابخانه ای در فیروزآباد نیاز اساسی مردم است و باید برای توسعه و پیشرفت کتابخانه تلاش کنیم.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان فیروزآباد با اشاره به اینکه روستای جایدشت در سطح ملی به عنوان روستای دوستدار کتاب برگزیده شده است، گفت: این عنوان، افتخاری برای شهرستان و مردم فیروزآباد است که با تلاش کتابخانه عمومی این شهر و همراهی مردم محقق شد.

وی اضافه کرد: تمامی شهرها و روستاهای این شهرستان پتانسیل کسب عنوان افتخارآمیز دوستدار کتاب را دارند و باید برای این مهم برنامه ریزی کنیم.

امام جمعه شهرستان فیروزآباد نیز در این نشست با اشاره به اینکه ترویج کتابخوانی از ضرورت‌های جامعه است، گفت: توسعه کتابخانه ها و تلاش برای ایجاد زیربنای کتابخوانی در کنار ترویج فرهنگ کتابخوانی مؤثر است و باید از فضای مجازی برای ترویج کتابخوانی بهره برد.

حجت الاسلام عزیزالله هاشمی زاده با تصریح اینکه راه برون رفت از آسیب‌های اجتماعی توجه به حوزه فرهنگ کشور است، خواستار حمایت همه جانبه از این بخش شد و تصریح کرد: کتاب خواندن و توسعه کتابخانه از بنیان‌های دین اسلام و تأکیدات مقام معظم رهبری است و باید محقق شود.