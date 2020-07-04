آسیب صنعت گردشگری سلامت از شیوع کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل خیامی بیان کرد: بیماران معدود مراجعه کننده طی این مدت اغلب کسانی بودند که به علت بسته شدن مرزها امکان خروج از کشور را نداشته و نیاز به انجام اقدامات پیگیری در خصوص درمان‌های انجام شده قبلی داشته یا بیماران اورژانسی بوده‌اند.

مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: آمار گردشگر سلامت مراجعه کننده به مراکز درمانی و بیمارستان‌های مشهد با توجه به شیوع بیماری کرونا و با توجه به ایجاد محدودیت‌های اعمال شده از طرف کشورهای مختلف از جمله ایران به میزان بسیار زیاد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴ بیمارستان و ۳ مرکز جراحی محدود در شهر مشهد دارای مجوز پذیرش گردشگران سلامت هستند، ادامه داد: شهر مشهد بعد از تهران بیشترین گردشگر سلامت در کشور را به خود اختصاص داد ه است.

خیامی بیان کرد: تاکنون گردشگران سلامت مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر مشهد از ۵۵ ملیت مختلف پذیرش شده‌اند که افزون بر ۶۰ درصد آنان از کشور عراق بوده‌اند و بقیه بیشتر از کشورهای افغانستان، بحرین، ترکمنستان، کویت، پاکستان، عربستان، عمان، تاجیکستان و قطر مراجعه کرده‌اند.

وی گفت: در سال گذشته حدود ۱۹ هزار گردشگر سلامت در بیمارستان‌ها و مراکز جراحی محدود زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد خدمات درمانی دریافت کردند که این رقم غیر از خدمات ارائه شده در بخش سرپایی بوده است.

مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعداد گردشگران سلامت را که پارسال در بخش خدمات ویزیت، سرپایی و پاراکلینیک در مشهد خدمات دریافت کرده‌اند بیش از ۱۰۰ هزار نفر عنوان کرد.