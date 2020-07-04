کم کاری دستگاه های نظارتی زمینه بروز ریزش ها را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی صبح شنبه در دیدار مدیرکل و معاونان دیوان محاسبات گیلان به عملکرد خوب این نهاد در سال‌های گذشته اشاره و اظهار کرد: ماهیت و رویکرد فعالیت‌های دیوان محاسبات همانند سازمان‌های نظارت و بازرسی و اداره دارایی است.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای دیوان محاسبات هزینه کرد دستگاه‌ها اجرایی است، افزود: وجود نظارت درست و دقیق سبب جلوگیری از بروز بسیاری آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

امام جمعه رشت خواستار بکارگیری از مشاوران متخصص در حوزه‌های مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شد و ادامه داد: سازمان دیوان محاسبات امین نمایندگان مجلس در سطح دستگاه‌های اجرایی است.

وی عدم نظارت دقیق، به موقع و درست دستگاه‌های متولی را علت ریزش‌ها در سال‌های اخیر عنوان و تصریح کرد: وجود نظارت‌ها سبب خواهد شد شاهد بروز برخی مشکلات و معضلات در سطح دستگاه‌های اجرایی نباشیم.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه در اجرای پروژه‌ها در سطح استان گیلان نیز باید نظارت‌های دقیق انجام شود، افزود: وجود مشاوران متخصص می‌تواند در این حوزه به عنوان بازوی کمکی عمل کرده و در ساماندهی پیمانکاران کمک کننده باشد.

وی بر ضرورت تشکیل اتاق اندیشه ورز در سازمان دیوان محاسبات استان گیلان تأکید کرد و گفت: وجود طرح و برنامه در حوزه نظارت بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و در امر نظارت تأثیرگذار است.

نماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه با اشاره به اینکه خود صیانتی از موضوعات مهمی است که باید از سوی دیوان محاسبات مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: نبود خود صیانتی زمینه ریزش‌ها را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات مچ گیری نکرده بلکه به ادامه فعالیت دستگاه‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کند، افزود: سازمان‌های جامعه هدف دیوان محاسبات باید بدانند این نهاد کمک کننده آنها در اجرای امور است ضمن اینکه نسبت به دستگاه‌ها باید دلسوزانه و طبق قانون عمل کنید.