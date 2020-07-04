فشارهای ناشی از گرانی باید از روی مردم برداشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار با حضور در برنامه کلام آدینه با تأکید بر توان مدیریتی رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای، نسبت به حفظ منافع مسلمانان و آگاهی از توطئه دشمنان و برملا کردن نقشه‌های شوم آنان، تصریح کرد: دشمن اذعان دارد مدیریت رهبر فرهیخته انقلاب اسلامی در جهان ستودنی است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همیشه مسیر را نشان داده و نشان می‌دهند، هر جا به حکمت‌های ارزشمند رهبری گوش فرا دادیم، درست پیش رفتیم و هر جا تمرد صورت گرفت، کشور دچار آسیب شد.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: با این حال، در داخل کشور بعضی‌ها سعی بر این دارند که با تحریف واقعیت نقاط ضعف ناشی از عملکرد منفی جناح خود را به رهبر فرزانه انقلاب منصوب کنند، در صورتی که انتظار می‌رود این نامه‌های سرگشاده را خطاب به پیمان شکنان جهانی و دشمنان اسلام و مسلمین بنویسند.

وی با بیان اینکه بر خلاف تصور بعضی‌ها، آمریکا دیگر ابرقدرت جهان نیست، اظهار کرد: هنوز کسانی هستند که به آمریکا اعتماد دارند و سعی می‌کنند با این جنایتکار وارد مذاکره شوند، و ضعف‌های ناشی از تفکر غلط جناحی، عملکرد ضعیف و وعده‌های بر زمین مانده را از طریق دشمن حل کنند.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور که قشر متوسط جامعه را هم فقیر کرده، ناشی از ضعف مدیریت است، گفت: تحریم‌های دشمن دیگر نمی‌تواند نقش بازدارندگی برای ملت سرافراز ایران ایفا کند.

وی تصریح کرد: در گرانی‌های اخیر دست‌های مرموز در کار است، وگرنه پس از شکستن تحریم‌ها با صادر کردن بنزین به حیاط خلوت آمریکا، هیچ دلیلی برای افزایش گرانی‌های اخیر وجود ندارد، لذا نیاز است وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوه قضائیه به صورت جهادی به این مسائل ورود کنند و با خاطیان و خائنان برخورد قانونی کنند.

حجت الاسلام کریمی تباربا تاکید بر اینکه وظیفه اصلی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است، عنوان کرد: برای حل مشکل گرانی و تورم کمرشکن نقش آفرینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین یا استیضاح مجریان ناکارآمد ضرورت دارد.