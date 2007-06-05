65 هزار فرم سهام عدالت بین فرهنگیان توزیع شد

محمد حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : میزان سهام هر خانوار حداکثر دو میلیون و 500 هزار و هر نفر 5 میلیون ریال است.

وی تصریح کرد : فرهنگیان شاغل و بازنشسته تا 17 خرداد ماه سال جاری فرصت دارند برای دریافت فرم و کسب اطلاعات بیشتر به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه کنند.

معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه فرم سهام عدالت مستمری بگیران متعاقبا توزیع خواهد شد خاطر نشان کرد : زوجین فرهنگی باید فرم های سهام عدالت را به طور جداگانه دریافت و تکمیل کنند و آن را تحویل دهند.

