۱۵ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۳۹

65 هزار فرم سهام عدالت بین فرهنگیان توزیع شد

ساری - خبرگزاری مهر : معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش مازندران از توزیع 69هزار و 745 فرم سهام عدالت بین معلمان شاغل و بازنشستگان فرهنگی مازندران خبر داد.

محمد حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : میزان سهام هر خانوار حداکثر دو میلیون و 500 هزار و هر نفر 5 میلیون ریال است.

وی تصریح کرد : فرهنگیان شاغل و بازنشسته تا 17 خرداد ماه سال جاری فرصت دارند برای دریافت فرم و کسب اطلاعات بیشتر به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه کنند.

معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه فرم سهام عدالت مستمری بگیران متعاقبا توزیع خواهد شد خاطر نشان کرد : زوجین فرهنگی باید فرم های سهام عدالت را به طور جداگانه دریافت و تکمیل کنند و آن را تحویل دهند.

کد مطلب 496518

