انتقاد از تغییرات زیاد در استقلال/ هیات مدیره تکراری وبی اثر شده!

حسین فرزامی در گفت و گو با خبرنگار مهر و در مورد اضافه شدن دو عضو جدید به هیات مدیره باشگاه استقلال و استعفای کامران منزوی گفت: متاسفانه در دو، سه سال گذشته تغییرات در هیات مدیره استقلال زیاد بوده و میتوان گفت به نوعی تکراری شده است. افراد متفاوتی به هیات مدیره اضافه میشوند برخیها خیلی زود استعفا میدهند اما در مجموع این تغییرات نتیجه و خروجی مثبتی برای استقلال نداشته است.
وی ادامه داد: باید کسانی در هیات مدیره باشند که واقعاً دلسوز استقلال بوده و عملکرد مثبتی داشته باشند اینکه هر شش ماه یک بار دو یا سه نفر اضافه شوند و بعد از مدت کوتاهی استعفا دهند جز ضرر به استقلال چیز دیگری نخواهد داشت.
فرزامی در مورد استعفای منزوی هم گفت: او از مدتها قبل استعفایش را اعلام کرده بود و خواستار این بود از هیات مدیره جدا شود که بالاخره مورد موافقت قرار گرفت و حالا باید منتظر بمانیم دو عضوی که جدیداً به هیات مدیره استقلال اضافه شدهاند چه کاری میتوانند برای باشگاه انجام دهند.
وی در مورد صحبتهای فرهاد مجیدی که گفته بود استقلال قهرمان جام حذفی خواهد شد و در لیگ قهرمانان هم موفق میشود، گفت: فرهاد از بازیکنان قدیمی و باتجربه استقلال است اگرچه در دو دیدار گذشتهاش مقابل فولاد و سایپا نتیجه خوبی نگرفته و از دو بازی تنها یک امتیاز به دست آورده اما اعتقاد دارم اگر آرامش داشته باشد میتواند به کارش با موفقیت ادامه دهد. در مورد حرفهایی هم که زده که تیم را قهرمان جام حذفی میکند و یا در لیگ قهرمانان موفق خواهد بود باید گفتههایش را عملی کند زیرا حالا با حرفهایی که زده انتظارات هواداران از او بالا رفته و همه منتظرند ببینند مجیدی آیا میتواند گفتههایش را عملی کند یا خیر.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هنوز برخی از بازیکنان استقلال در شرایط بدنی خوبی قرار ندارند و نمیتوانند بازیهایی که قبل از تعطیلات لیگ انجام میدادند به نمایش بگذارند بنابراین کادر فنی و خصوصاً مربی بدنساز تیم نقش تاثیرگذاری در این شرایط دارند و امیدوارم بازیکنی چون قائدی که قبل از تعطیلی لیگ فوقالعاده بود بتواند دوباره به شرایط آرمانی بازگردد.
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