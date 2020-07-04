به گزارش خبرگزاری مهر، شیما زرآبادی‌پور اظهار کرد: انجمن دوچرخه قزوین با حمایت معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین به دوچرخه‌سواران این شهر خدمات فنی رایگان شامل عیب‌یابی، تنظیم باد تایرها، تنظیم ترمز و دنده، روغن‌کاری زنجیر و… ارائه می‌کند.

وی افزود: زمان انجام این خدمات؛ همه هفته در روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷ و روزهای جمعه از ساعت ۹ تا ۱۱ و همچنین مکان آن، ایستگاه مکانیزه پیاده‌راه سبزه‌میدان واقع در روبه‌روی عمارت چهلستون «کلاه فرنگی» در میدان آزادی است.

سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین ادامه داد: ارائه خدمات سرویس رایگان دوچرخه‌های رکاب‌زنان از سال گذشته به عنوان یکی از برنامه‌های جنبی همایش روز جهانی بدون خودرو آغاز شد و به دلیل استقبال دوچرخه‌سواران، این خدمات هم‌اکنون در پیاده‌راه مرکز شهر انجام می‌شود.

زرآبادی‌پور با اشاره به اینکه هر گونه تعمیرات که نیاز به قطعه نداشته باشد در این مکان ارائه می‌شود، بیان کرد: چنانچه استقبال از این ایستگاه زیاد باشد، در نقاط دیگری از شهر نیز می‌توان چنین اقدامی انجام داد.

وی با اشاره به مزایای فراوان استفاده از دوچرخه برای شهر و شهروندان و همچنین وجود فرهنگ دوچرخه‌سواری در شهر قزوین از دهه‌های گذشته به خصوص در میان کسبه بازار و باغداران سنتی، تصریح کرد: به واسطه چنین پیشینه‌ای، زمینه گسترش فرهنگ استفاده از دوچرخه در شهر ما وجود دارد و این فرهنگ به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین، در سال‌های اخیر در این شهر ارتقا یافته است.

