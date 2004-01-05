فازهاي 4 و 5 ميدان گازي پارس جنوبي سال 84 به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مراحل 4 و 5 پارس جنوبي با هدف تامين نياز روبه افزايش مصرف گاز شهري و صنعتي و افزايش تدريجي صادرات گاز اجرا شده و در نيمه اول سال 84 مورد بهره برداري قرارخواهد گرفت.

از مراحل 4 و 5 ميدان گازي پارس جنوبي ، روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز تصفيه شده ، 80 هزار بشكه ميعائات گازي و 400 تن گوكرد و سالانه 05/1 ميليون تن گاز مايع ( LPG ) و يك ميليون تن اتان توليد خواهد شد.

براساس اين گزارش در مراحل 4 و 5 پروژه هاي دريايي 7/81 درصد پروژه هاي خشكي 7/45 درصد وخدمات پروژه 7/99 درصد پيشرفت داشته است.

لازم به ذكراست: مراحل 4 و 5 با مشاركت پتروپارس (20 درصد) ، نيكو (20 درصد) و آجيپ ايتاليا (60 درصد) اجرا مي گردد.

براساس اين گزارش طراحي مقدماتي و پايه مراحل 6، 7 و 8 ، هم 80/88 درصد ، خطوط لوله زير دريا ، سازه فوقاني و SBM اين سه مرحله ، 70/16 درصد تا پايان آبان ماه پيشرفت داشته است.

اين مراحل با هدف استحصال گاز ترش جهت تزريق به ميادين نفتي آغاجاري و توليد گاز مايع (LPG ) و ميعانات گازي جهت صادرات ، توسعه مي يابد.

از مراحل 6، 7 و 8 كه با مشاركت پتروپارس و استات اويل ، توسعه مي يابد، روزانه گاز ترش به ميزان 80 ميليون مترمكعب ، ميعانات گازي به ميزان 120 هزار بشكه و سالانه 2/1 ميليون تن گاز مايع (LPG ) توليد خواهد شد.

