ادبیات سیاسی دهه سی از عمق و ماندگاری به دور بود

به گزارش خبرنگار مهر، جشن یک سالگی این مجله با حضور جمعی از اهالی رسانه های گروهی و اهالی سینما نظیر محمد حسین فرحبخش ، عبداله علیخانی ، علیرضا خمسه ، فردین خلعتبری چیستا یثربی ، توکا نیستانی و ... برگزار شد.

در ابتدا علی دهباشی - مدیر مجله بخارا - طی سخنانی ضمن برشمردن اهمیت نشریات ادبی تاکید کرد : همواره در طول تاریخ معاصر نشریات ادبی معرف نویسندگان و شعرایی همچون صادق هدایت ، جلال آل احمد ، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری ، غلامحسین ساعدی و ... بوده اند. مهم ترین شعر سهراب سپهری " صدای پای آب " اولین بار در مجله ادبی آرش منتشر شد .

وی اضافه کرد: نشریات ادبی همواره به وظیفه خود در جهت معرفی استعدادهای ادبی رویکرد و توجه داشته اند و شناخت درست سردبیران این نوع نشریات باعث گردید تعداد زیادی نویسنده و شاعر به جامعه هنری ایرانی شناسانده شوند.

مدیر مسئول " بخارا " افزود : در مقطعی در حدود سال های دهه سی نشریات ادبی دچار گرایش های سیاسی شدند و این امر باعث دوری آنها از رسالت ادبی شان شد . ادبیات سیاسی که در این دوران حاکم بود از عمق و ماندگاری به دور بود.

دهباشی در بخش دیگر سخنانش به مجله نشانی پرداخت و عنوان کرد : در سالهای اخیر مجله نشانی مرا یاد نشریه دیگری نمی اندازد. در نشانی اصلا گرته برداری از سایر نشریات ادبی دیده نمی شود و این هنر سردبیر و کادر تحریریه مجله است که در تمام جهان نو و مدرن است به همراهی حفظ ارزش ها و سنت های ایرانی و بهره بردن درست از زبان فارسی ، قطعا نشانی به تدریج مخاطبین گسترده ای پیدا خواهد کرد.

سپس محمد صالح علاء مدیر مسئول مجله نشانی ضمن اشاره به چهل سال فعالیتش در عرصه سینما ، تئاتر ، موسیقی و هنرهای تجسمی خاطرنشان کرد : جای مجله ای که بتواند مردم را با مطالعه اش قادر سازد برای خودشان برنامه ریزی فرهنگی داشته باشند به شدت خالی بود و نشانی بر حسب این نیاز شکل گرفت . در طول کار با مشکلات زیادی روبه رو بودیم و از اساتیدم مهدی اخوان ثالث و عباس کیارستمی آموخته ام که از سختی ها نباید هراسید. جا دارد از خانم خواجه نوری ، علی رضا سبحانی و دیگران که در شکل گیری نشانی نقشی مهم داشتند تشکر کنم.

رضا مهدوی سردبیر نشانی هم ضمن ارائه گزارشی از روند شکل گیری مجله گفت : مدتها قبل از انتشار مجله طی جلسات مشترک زیادی با محمد صالح علاء تاکید بر این داشتیم که نشانی شبیه هیچ مجله دیگری نباشد. میزان موفقیت یا عدم موفقیت مجله بستگی به نظر مردم دارد.

در پایان مراسم علیرضا خمسه ضمن تقدیر از بزرگداشت هنرمندان در زمان حیاتشان خاطرنشان کرد : پاسداشت هنرمندان ارزنده ای همچون محمد صالح علاء اقدامی درخور توجه و پایمردی او و یارانش در انتشار مجله قابل تقدیر است. صالح علاء را از گذشته های دور و فعالیتش در تئاتر می شناسم . نشانی یک مجله وزین فرهنگی و هنری است.