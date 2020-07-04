تأمین کالاهای اساسی استان اردبیل نیازمند ۱۴ میلیون دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندائی ظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالن شهید رجایی استانداری اردبیل برگزار شد در تشریح دلایل وقوع قاچاق عنوان کرد: زمانی که راه قانونی ورود و خروج کالا به جد کنترل شود قاچاق از راه‌های غیر قانونی اتفاق می‌افتد.

وی عدم تناسب عرضه و تقاضا را از دلایل دیگر قاچاق دانست و گفت: عده‌ای برای فرار مالیاتی اقدام به قاچاق کالا و ارز می‌کنند زمانیکه مرزها بخاطر حمایت از تولیدات داخلی کنترل می‌شود عده‌ای سودجو به دنبال قاچاق می‌روند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ورود و خروج مشروبات الکلی و مواد مخدر را از معضلات گریبانگیر استان دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه مواد مخدر در کشور افغانستان تولید می‌شود برای توزیع در سایر کشورها قاچاقچیان آن را وارد ایران کرده و از مرزها به سایر کشورها قاچاق می‌کنند که مرز بیله سوار استان اردبیل نیز از این قاعده مستثنی نیست.

ندائی در خصوص قاچاق دارو نیز اظهار کرد: در گذشته یکی از اقلام قاچاق، خروج غیر قانونی دارو از مرز استان اردبیل بود که خوشبختانه در حال حاضر با به صفر رسیدن عبور مسافران به علت شیوع بیماری کرونا قاچاق دارو نیز به صفر رسیده است.

وی با اشاره به مباحث مطروحه در استان نسبت به قاچاق چوب، آرد و گندم عنوان کرد: در استان اردبیل قاچاق از جایگاه خاصی برخوردار نیست ولی در جهت ارز آوری به استان برای تأمین کالاهای اساسی به ۱۴ میلیون دلار نیاز داریم که در این راستا از صادر کنندگان دعوت می‌کنیم کالاهای خود را از مبادی قانونی صادر کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در خصوص مبادلات گندم و احشام گفت: گندم و احشام به صورت صادرات قانونی و غیر قانونی نداریم، ولی داخل کشور این انتقال بین استان‌ها به خاطر کنترل قیمت‌ها آزاد و بلامانع است.

ندائی در تشریح آمار قاچاق از مرز بیله سوار بیان کرد: طی سه ماه اول سال قاچاق اسباب بازی صفر، البسه ۳۶ میلیون تومان، سیگار ۶۹ میلیون تومان، مواد آرایشی ۳۶۲ میلیون تومان و برنج، چای، کود شیمیایی و لوازم خانگی نیز به میزان خیلی کم کشف و ضبط شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نامناسب استان نسبت به آمار مبتلایان به بیماری کرونا عنوان کرد: در یک هفته گذشته آمار مبتلایان به کرونا رو به افزایش بوده بطوری‌که از ۹۰ نفر بستری در حال حاضر به ۱۸۰ نفر رسیده ایم و در خصوص فوتی‌ها نیز در هفته‌های گذشته عدم فوتی را شاهد بودیم ولی اخیراً روزانه دو الی سه نفر فوتی گزارش می‌شود که این برای استان ما نگران کننده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار افزود: طبق بازدیدی که از بستری شدگان در بیمارستان اردبیل داشتیم طبق اظهارات بیماران ۵۰ الی ۶۰ درصد آنان در مراسم ختم و عروسی و دورهمی های جوانان مبتلا شده اند، البته در خصوص کنترل وضعیت برای عدم رسیدن به وضعیت قرمز جزو سه استان کشور هستیم ولی این موارد عدم برگشت به حالت قرمز را کتمان نمی‌کند.

ندائی تصریح کرد: مقابله با شیوع ویروس کرونا، در مرحله اول با در خانه ماندن، فاصله گذاری اجتماعی و در حال حاضر با استفاده از ماسک قابل پیشگیری است.

وی افزود: زیرساخت‌ها نسبت به اسفند سال ۹۸ بهتر شده و تخت کافی در بیمارستان‌های استان وجود دارد اما باید به مردم این هشدار را داد که اجازه ندهیم با عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مراسم عروسی به ختم تبدیل شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: در حال حاضر تالارها با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند و نماز جمعه در شهرهایی که وضعیت قرمز ندارند برپا می‌شود که اگر در هفته‌های آینده استان اردبیل به وضعیت قرمز برسد محدودیت‌های لازم اعمال خواهد شد که از آن جمله می‌توان به عدم برپایی نماز جمعه، تعطیلی تالارها و رستوران‌ها و مراکز پر تجمع اشاره کرد.

ندائی از برگزاری رزمایش مقابله با کرونا در اردبیل خبر داد و گفت: این رزمایش با هدف نظارت بر اجرای شیوه نامه‌های بهداشتی از سوی اصناف و مراکز خدماتی و تولیدی از روز یکشنبه با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود تا مردم را نسبت به استفاده از ماسک و رعایت اصول بهداشتی توجیه کنیم.