عمليات اجرايي سد كارون 3 در آستانه توقف كامل قرار دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، مجري طرح سد كارون 3 با اعلام اين مطلب گفت: اداره ثبت شهرستان ايذه به استناد راي كميسيون ماده 77 شهرداري ايذه كه طرح كارون 3 را محكوم به پرداخت 9/1 ميليارد تومان عوارض كرده است جهت وصول اين عوارض حسابهاي بانكي طرح را مسدود و از طريق نيروي انتظامي در صدد توقيف خودروهاي متعلق به طرح برآمده است.

مهندس تابش افزود: مسدود شدن حسابهاي بانكي ضمن ايجاد اختلال در اداره طرح كارون 3، تملك اراضي روستايياني كه اراضي و اماكن مسكوني آنها در محدوده درياچه طرح قراردارد را متوقف كرده است و باعث سردرگمي و بلاتكليفي آنها شده و روستاييان به جاي دريافت حق خود چكهاي بي محل را در دست دارند.

مهندس تابش در بيان علت اقدام كميسيون ماده 77 شهرداري ايذه گفت: عوارض مورد ادعاي كميسيون ماده 77 كه با قانون جديد تجميع عوارض موضوعيت آن به كلي منتفي است طبق بخشنامه هاي وزارت كشور در سال 1372 و با هدف تامين بخشي از منابع مالي شهرداريها مورد استفاده قرار گرفت و در رابطه با طرحهايي كه در محدوده خدماتي و حريم استحفاظي شهرها قرار داشته اند مورد عمل قرار گرفته است اما به نظر وزارت نيرو پروژه هاي بزرگ سد سازي كه خارج از حريم شهرها واقع و عملا كليه تاسيسات زير بنايي آن راسا توسط مسوولان اجرايي طرح احداث مي شوند از پرداخت عوارض مستثني مي باشند و وصول اين عوارض غير قانوني است.

وي افزود: در سال 1375 با دخالت رييس جمهور وقت و مخالفت شوراي اقتصاد طرحهاي خارج از حريم شهرها از پرداخت عوارض ياد شده منع شدند اما شهرداريها، استانداريها و وزارت كشور همچنان بر آن اصرار مي ورزند.

مهندس تابش با اشاره به تاثيرات نامطلوب اين اقدام گفت: مسدود كردن حسابهاي بانكي طرح كارون 3 كه بيش از هفت هزار نفر در آن مستقيما به اشتغال مشغولند وهزاران نفر ديگر در كارخانجات پشتيبان آن كار مي كنند و به عنوان طرحي موفق توانسته ركوردهاي عمليات اجرايي را در صنعت سد سازي كشور بشكند باعث شده تا مسوولان اجرايي طرح امكان استفاده از بانك هاي محل اجراي طرح را نداشته باشند و در آينده نزديك يكي از موفق ترين طرحهاي سد سازي كشور دچار ركود و توقف خواهد گرديد.

وي افزود: در سال جاري دولت بطور متوسط ماهانه 10 ميليارد تومان در طرح كارون 3 هزينه كرده است و تاكنون بيش از 540 ميليارد تومان براي آن سرمايه گذاري شده است و در حال حاضر هيچگونه مشكل اعتباري، فني و اجرايي بر سر راه اجراي اين طرح عظيم وجود ندارد.

مجري طرح كارون3 با تاكيد بر نقش مثبت احداث طرح كارون 3 گفت: از سال 1370 كه فعاليت اجرايي اين طرح آغاز شده تاثير شگرفي بر توسعه شهر ايذه داشته است بطوري كه 64 هزار نفر جمعيت اين شهر در سال 70 به 105 هزار نفر افزايش يافته است . اين در حالي است كه شهرداري ايذه با يك اولتيماتوم 10 روزه مسوولان طرح را تهديد نموده كه اگر مبادرت به احداث يك جاده كمربندي ننمايند مانع از عبور كاميونهاي حامل بارهاي مربوط به طرح خواهد شد و عملا فعاليتهاي جاري در طرح را دچار اختلال خواهد كرد.

معاون اجرايي طرح كارون 3 نيز تاكيد كرد: براي حل مشكلات مالي شهرداري ايذه و ديگر شهرهاي اطراف بايد راهكارهاي مناسب را پيدا كرد و اگر موانع قانوني جهت پرداخت عوارض مذكور وجود نداشت همانند ديگر انواع عوارض و مالياتها راسا توسط ذيحسابان وزارت اقتصاد و دارايي در طرح، اين مبالغ پرداخت مي شد.

وي افزود: با اين حال مسوولان طرح كارون3 و وزارت نيرو با مراجعه به دادگستري خوزستان درخواست تجديد نظر در آراء صادره را نموده و در انتظار راي محاكم مذكور مي باشند.