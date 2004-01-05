حدود 30 درصد از مجموعه "اشغال" تصويربرداري شده است

عبدالله باكيده، كارگردان اثر در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، با بيان اين مطلب گفت: ما در حال حاضر در شهرستان آبادان به سر مي بريم و با پيشرفت منظم و به نسبت خوب شرايط توليد، موفق به ضبط حدود يك سوم از كار شده ايم. در صحنه هايي كه در اين مقطع از كار در كوي « سادات محله » ضبط مي كنيم حدود 180 بازيگر اصلي و هنرور حضور دارند كه صحنه هاي بخش عشاير عرب را به اجرا در مي آورند.

وي خاطر نشان ساخت: بيشتر دكورهاي بخش هاي اين اثر طراحي و ساخته شده است و اساس اين طراحي ها هم مستندات تصويري است كه ما از عراق در دست داشته ايم. بيشترين تلاش و سعي گروه در راه طراحي و اجرا دكورها بر اين مبني بوده است كه شكل كلي اثر به اصل محل وقوع حوادث نزديك باشد و فضاهاي باز اين بخش ها هم با توجه به مشابهت محله با ساختار كلي محل وقوع حوادث بوده است.

باكيده درباره چگونگي ادامه كار و بازيگران حاضر در اين بخش از مجموعه توضيح داد: در صحنه هايي كه در حال حاضر مشغول ضبط آنها هستيم بازيگران عراقي به نام هاي نزار سامرايي، آسيه كمال، هند طالب، آلا حسين و صفارالبصري به ايفاي نقش مي پردازند و از جمله بازيگران با تجربه و مشهور اين كشور به شمار مي روند. همچنين در كنار اين افراد بازيگران ايراني شامل احمد خاوري، محمد افراوي، منيژه ارجمند و علي غلامي به بازي مي پردازند.

وي به ديگر مراحل كار اشاره كرد و گفت: تا حدود 10 روز آينده تصويربرداري اين بخش ها به پايان مي رسد و گروه براي يك استراحت كوتاه مدت به تهران باز مي گردد. پس از آن دوباره گروه توليد به شهر خرمشهر بازخواهد گشت تا صحنه هاي مربوط به اين شهر ضبط شود. در مرحله آخر هم در صورتي كه از سوي آمريكا مشكلي به وجود نيايد، به كشور عراق خواهيم رفت و برخي از صحنه هاي وابسته به اين كشور را تصويربرداري مي كنيم.