برنامه عملیاتی جهش تولید در مازندران تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان بعدازظهر شنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان با تاکید برای برنامه ریزی برای توسعه و جهش تولید در استان اظهار داشت: برای دستیابی به توسعه و تحقق جهش تولید باید زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های استان شناسایی و موانع رفع شود.

وی با بیان اینکه کشاورزی اولویت اصلی و اول استان مازندران به شمار می‌رود، ایجاد سورتینگ و سردخانه مناسب در این بخش را برای ورود محصولات به بازار مهم برشمرد و گفت: برنامه عملیاتی تحقق شعار جهش تولید در بخش‌های مختلف در تمامی شهرستان‌های استان تهیه شده است.

وی رفع موانع زیرساختی را برای تحقق جهش تولید امری مهم و اساسی بیان کرد و گفت: با رفع موانع فراروی تولید و تقویت زیرساخت‌ها، جهش تولید محقق خواهد شد و در این راستا باید موانع فراروی را با کمک یکدیگر ازپیش برداریم.

استاندار مازندران با تاکید براینکه تمام مشکلات فراروی تولید در عرض یکسال قابل رفع نیست، یادآور شد: ائمه جمعه در تقویت وحدت و همدلی برای بهره گیری از ظرفیت‌ها و نیل به توسعه نقش بسزایی دارند.