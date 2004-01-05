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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۳:۰۴

اگر تهران بلرزد ...(3)

تا وقتي تخلفات ساختماني وجود دارد ، در برابر زلزله آسيب پذير هستيم

تا وقتي تخلفات ساختماني وجود دارد ، در برابر زلزله آسيب پذير هستيم

رئيس پژوهشكده زلزله شناسي كشور گفت : درس بزرگ زلزله بم براي تهران و همه شهرهايي كه درمعرض زلزله قرار دارند اين است كه تا زماني كه تخلفات ساخت و ساز را تحمل مي كنيم در برابر زلزله آسيب پذير هستيم .

دكتر محسن غفوري آشتياني در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : متاسفانه با وجود نظامهاي كنترل ساخت وساز و آيين نامه هاي فني آن ، اصول علمي و فني در ساخت وسازها رعايت نمي شود  ، علت آن هم اين است كه هنوز وقوع  زلزله را جدي نگرفته ايم و فكر مي كنيم حادثه فقط براي ديگران است و براي ما اتفاق نمي افتد.

وي ادامه داد : تنها راه نيل به توسعه پايدار ايمن سازي در برابر زلزله و مقاوم سازي ساختمانهاست كه متاسفانه به علت اجراي نامناسب سازه ها و بي توجهي به آيين نامه هاي مقاوم سازي ساختمانها ، خانه هاي خود را سازگار با زلزله بنا نمي كنيم و به همين علت تجربه هاي تلخ مرگ و ميرناشي از حوادث طيبعي در كشور تكرار مي شود .

وي گفت : كشور ايران در همه جاي خود و از جمله تهران در برابر زلزله آسيب پذير است ؛ گناه تلفات  زلزله به عهده گسل نيست ، بلكه مسئوليت آن به عهده كساني است كه در امر ساخت و ساز دخالت دارند و رعايت اصول ايمني را جدي نمي گيرند.

رئيس پژوهشگاه زلزله شناسي كشور افزود : حادثه زلزله بم نه تنها در تهران بلكه در بسياري از شهرهاي ديگر نيز محتمل است و به علت وجود گسلهاي مختلف در سطح كشور نمي توانيم از زلزله فرار كنيم ، فرار از واقعيت ها عامل جلوگيري از حوادث نيست بلكه رعايت اصولي علمي و مقاوم سازي مي تواند در اين راه چاره ساز باشد و از تلفات جاني و مالي جلوگيري كند.

دكتر غفوري آشتياني اضافه كرد : نمي توانيم از گسل يا زلزله فرار كنيم بلكه بايد با زلزله زندگي كنيم و با ايمن سازي ساختمانها و آموزش مردم براي پناه گرفتن در هنگام زلزله از تلفات و آسيبهاي آن جلوگيري كنيم .

وي گفت : زلزله بم درسهاي زيادي داشت كه قبلا هم آنها را آموخته بوديم اما از زلزله هاي گذشته درس نگرفتيم و اگر در آينده نيز از درسها و تجربه هاي گذشته عبرت نگيريم و از توان و دانش كشور در برابر زلزله استفاده نكنيم ، صحنه هاي تلخ گذشته در همه جاي كشور باز هم تكرار مي شود .

 

کد مطلب 49657

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