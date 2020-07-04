کشف ۵۲ کیلو تریاک از قاچاقچی باسابقه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالوهاب حسنوند در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی ارجاع و وصول خبری مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از سوداگران مرگ به هویت «وزیری» پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از مأموران پایگاه دهم این پلیس رسیدگی به موضوع را به عهده گرفتند.

وی در ادامه افزود: مأموران با انجام تحقیقات گسترده پلیسی دریافتند متهم یکی از مواد فروشان سابقه دار شهر تهران است که علاوه بر پایتخت به تازگی در شهرستان آذربایجان شرقی نیز اقدام به فروش مواد مخدر می‌نماید.

سرهنگ حسنوند اضافه کرد: با انجام یک سری اقدامات گسترده اطلاعاتی و پلیسی سرانجام روش کاری متهم برای پلیس مشخص گردیده بطوری که وی در آخرین حضور خود در یکی از استان‌های شرقی کشور مقادیری مواد مخدر را در کامیون ولوو سفید رنگ خود و در پوشش بار تجاری اش بارگیری و در مسیر پایتخت در حال حرکت می‌باشد.

وی در ادامه اعلام کرد: با تجمیع اطلاعات بدست آمده در نهایت عصرگاه پریروز و مقارن با ساعت ۱۵ بعدازظهر تیمی از مأموران پایگاه دهم پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب ضمن رعایت موارد احتیاطی و در همکاری با پلیس شهرستان رفسنجان این خودرو را در محور زاهدان-رفسنجان شناسایی و متوقف نمودند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با توقف خودرو و دستگیری راننده بلافاصله پلیس نسبت به بازرسی آن اقدام و در این راستا مقدار ۵۲ کیلو ۵۰۰ گرم تریاک کشف و ضبط گردید.