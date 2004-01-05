سيزدهمين نمايشگاه بين المللي مبلمان منزل و اداري فردا آغاز بكار مي كند

رييس اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و اداري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: سيزدهمين نمايشگاه بين المللي مبلمان منزل و اداري از 16 تا 20 دي ماه امسال در محل دائمي نمايشگاههاي تهران برگزار مي شود.

جواد رجبي راد افزود: اين نمايشگاه با هدف ايجاد شرايط مناسب براي معرفي توليدات يا خدمات واحدهاي شركت كننده در نمايشگاه و به منظور توسعه صادرات مبلمان منزل و اداري ، دكوراسيون و معماري داخلي ، انعقاد قراردادهاي تجاري ميان توليد كنندگان داخلي و خارجي، با هدف مشاركت فني و بازرگاني و نيز توسعه مناسبات تجاري بين توليد كنندگان و صادركنندگان داخلي و كشورهاي مختلف شركت كننده در نمايشگاه در زمينه مبلمان و اداري ، دكوراسيون و معماري داخلي برپا مي شود.

جواد رجبي راد ، فراهم آوردن شرايط مناسب به منظور انتقال تكنولوژي به كشور، انعكاس تحولات و پيشرفت هاي فني كشورهاي شركت كننده در نمايشگاه به بازديد كنندگان و مشاركت كنندگان، مبادله اطلاعاتي فني و تجاري در مورد توليدات و خدمات ، فراهم كردن زمينه هاي مناسب به منظور مشاركت سرمايه گذاري شركت هاي خارجي در كشور ارتقاي كيفيت توليدات داخلي از طريق مشاهده مقايسه و تبادل نظر با صنايع پيشرفته و صاحب نام دنيا و بالاخره آشنايي به سليقه و فرهنگ مصرف كنندگان مبلمان منزل و اداري در بازارهاي مصرف و قيمت هاي رقبا براي جلوگيري از ضرر و زيان هاي احتمالي صادر كنندگان را از ديگر اهداف برپايي اين نمايشگاه بر شمرد.

به گفته وي، در اين نمايشگاه شركت هايي از كشورهاي ايتاليا، بلژيك، تركيه، چين، سوئد و كره جنوبي حضور خواهند داشت و از ويژگيهاي بارز اين دوره حضورچشمگيرشركتهاي خارجي است.

رجبي راد با اشاره به صادرات مبلمان كشور گفت: سال گذشته حدود 10 ميليون دلار از صادرات مبلمان عايد كشور شد.

وي خاطر نشان كرد به دليل توليد كم صادرات زيادي در اين زمينه نمي تواند وجود داشته باشد.

وي تصريح كرد: به دليل نداشتن توليد، فناوري، نيروي متخصص و مواد اوليه مناسب ، قيمت تمام شده در اين محصولات گران مي شود.

به گفته وي، صنايع دستي و چوبي ايران به دليل اينكه تماما هنر است گران تمام مي شود و صادرات چوب هم به منزله تاراج سرمايه بوده و صادرات محسوب نمي شود.

رييس اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و اداري افزود: براي پيوستن به بازارهاي جهاني بايد با تحولات و فناوري روز دنيا هماهنگ شد.

وي در پايان خاطر نشان كرد: مراسم اختتاميه سيزدهمين نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون ساعت 18-20 روز شنبه با حضور وزير بازرگاني برگزار خواهد شد.



