به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «مرزوق الغانم» رئیس پارلمان کویت اظهار داشت که طرح رژیم صهیونیستی مبنی بر الحاق بخشهایی از کرانه باختری نوعی اقدام قلدرمآبی به شمار می رود.

وی افزود: باید با موضع گیری های عربی و بین المللی و اقدامات عملی، در برابر این طرح اسرائیل ایستاد.

الغانم در جریان گفتگوی تلفنی خود با «عاطف الطراونه» همتای اردنی اش اعلام کرد: من از جانب خود و برادرانم در پارلمان کویت بر مخالفت قاطعمان با اقدامات خصمانه و یکجانبه اسرائیل تاکید کرده و اعلام می کنم که برای همکاری با پارلمان های عربی و کشورهای دوست علیه اسرائیل آماده ایم.

وی افزود: کویت با طرح های اسرائیل برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری مخالف است و باید موضع گیری محکم عربی و بین المللی در قبال این مسأله صورت پذیرد.

پیش از این گروه های مقاومت فلسطین مخالفت قاطع خود را با طرح رژیم صهیونیستی مبنی بر الحاق ۳۰ درصد از کرانه باختری به اراضی اشغالی اعلام کرده بودند.