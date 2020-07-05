تمامی آموزشگاه های رانندگی سطح استان ایلام تعطیل شد

سرهنگ ابوالفضل کهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ابلاغیه ستاد مقابله با کرونا از امروز تمامی فعالیت‌های آموزشی و آزمون‌های رانندگی لغو می‌شود.

وی افزود: این اقدام به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در بین متقاضیان اخذ گواهینامه صورت گرفته است.

کهزادی تصریح کرد: اخبار بعدی در خصوص شروع مجدد فعالیت‌های آموزشی و آزمون از طریق رسانه‌ها به مردم اطلاع رسانی می‌شود.

مراجعان به اماکن انتظامی از ماسک استفاده کنند

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان ایلام نیز با بیان اینکه به علت شیوع مجدد ویروس کرونا، استان در وضعیت قرمز قرار گرفته است، گفت: مراجعان به اماکن انتظامی حتماً بایستی از ماسک استفاده کنند.

سرهنگ کریم نصرالهی عنوان کرد: با توجه به مراجعه هم استانی‌های عزیز به اماکن انتظامی و خصوصاً کلانتری‌ها و پاسگاه‌های حوزه استحفاظی می‌طلبد به منظور حفظ سلامت کارکنان پلیس و همچنین مراجعه کنندگان برای ورود به این اماکن از ماسک استفاده شود.

وی افزود: مردم از مراجعات غیر ضرور به اماکن انتظامی خودداری کرده و در صورت ضرورت، هنگام مراجعه به اماکن حتماً دستکش و ماسک را به همراه داشته و از آن استفاده کنند.