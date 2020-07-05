به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه گذشته در آئین کلنگ زنی پروژههای آبخیزداری حوضه آبخیز شهرستان رامهرمز و شهرویی شهرستان بهبهان، اظهار کرد: در منطقه شهرویی بیش از ۱۴ طرح آبخیزداری تاکنون اجرا شد که این کلنگ زنی برای تکمیل ۱۲ طرح است، ۱۳ و ۱۴ در حال کار هستند که به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی افزود: باید دایکهایی زده شود که موجب پخش سیلاب شود چرا که در سال ۹۰ با سیلی که در استان خوزستان داشتیم، ۸ نفر در این منطقه جان خود را از دست دادند.
شریعتی در ادامه گفت: با انجام چنین پروژههایی آبهای زیرزمینی و مراتع بحث کشاورزی نیز تقویت میشوند، جلوگیری از ورود گل و لایی در بستر رودخانه شده و شرایط برای تقویت منابع طبیعی، مراتع و جلوگیری از سیلابها میشود.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیسجمهور مبنی بر تقویت منابع طبیعی با توجه به موقعیت اقلیمی ایران بوده است، بیان کرد: خوزستان جذب اعتبارات قابل ملاحظهای در این زمینه داشته و همچنان این روند تا جایی که ظرفیت است برای بندهای خاکی و طرحهای آبخیزداری استان که بسیار زیاد است با شدت بیشتر انجام میدهد.
شریعتی تصریح کرد: پس از توقف چند ساله اجرای این طرحها در خوزستان در تلاش هستیم که شرایط منابع آبهای زیرزمینی استان را بیشازپیش تقویت کنیم تا در خشکسالیها با چنین بحرانهایی که در چند سال اخیر با آن روبهرو بودیم، کمتر درگیر شویم و بتوانیم همراه با طبیعت زندگی کنیم و شرایط بهتری را نیز برای شهروندان فراهم کنیم.
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