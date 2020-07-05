صادرات غیرنفتی خوزستان سال گذشته به ۱۱ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه گذشته در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه در زمینه کارخانه تصفیه قند و شکر اهواز که سرمایهگذار بخش خصوصی آن را خریداری کرده باید تمهیدات و کمکهای لازم انجام شود تا سرمایهگذار بتواند کارخانه را سریعتر وارد مدار تولید کند و در ازای آن اشتغال خوبی ایجاد میشود و مدیرکل امور اقتصادی استانداری و صنعت و معدن موظف شدند تا شرایط را پیش ببرند و همراهی کنند تا مشکلات آنها رفع شود.
وی افزود: امید میرود با پیگیریهای مداوم صورت گرفته از بانکهای عامل پس از سالها یکی از کارخانههای تعطیل شده به تولید بر گردد و همچنین سرمایهگذار هم جدیت لازم را دارد و امید است این کار انجام شود.
استاندار خوزستان بیان کرد: در این نشست گزارشی در خصوص صادراتی که از استان انجام شده است و مقایسه آن با سالهای ۹۸ ۹۷ و ۹۶ و ارائه شد که ارزش وزنی صادرات کاهش داشته است اما ارزش ریالی و ارزی آن افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرده است و یکی از دلایل آن میتواند با کیفیتتر شدن و ارزشمندتر شدن محصولات صادراتی خوزستان باشد که با تکنولوژی بالاتر تولید شده و از خامفروشی جلوگیری شده است.
شریعتی تصریح کرد: صادرات غیرنفتی استان در سال ۹۸ حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است که رقم بسیار قابل ملاحظه و ارزشمندی است و امید است در سال ۹۹ هم به رغم مشکلات کرونا بتوانیم صادرات بیشتری را برای ارزآوری و خوداتکایی کشور و تلاش در راستای تولید داشته باشیم.
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