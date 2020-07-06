ظرفیت های برندسازی قزوین با ساخت پیست موتورسواری و اتومبیلرانی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، محمدرضا جباری: رشته پرتحرک و نشاط آور موتور سواری و اتومبیل رانی بیش از ۳۰ سال در قزوین قدمت دارد و در حال حاضر از مجموع ۱۵ کمیته ورزشی در استان تعداد ۹ کمیته آن فعال است و اگر زیرساخت‌های لازم از جمله پیست موتور سواری و اتومبیل رانی استاندارد در استان راه اندازی شود می‌توان با فعال کردن بقیه کمیته‌ها، افراد بیشتری را در این رشته جذب کرد.

کارتینگ، اصلی ترین رشته است که به دلیل نداشتن مکان مناسب برای آن هنوز استعدادهای این رشته شکوفا نشده که در صورت تأمین فضای لازم می‌توان رده‌های اول تا سوم را کسب کرد.

در رشته آفرود هم با وجود پیست‌های طبیعی همچنان، قزوین حرف اول را در کشور می‌زند و در رشته موتور کراس در باراجین چون پیست و سکو وجود دارد وضعیت خوبی داریم اما نیازمند محصور کردن و احداث محل استقرار، تجهیزات موتور و ماشین و نیز جایگاه تماشاچی هستیم.

این رشته پرهزینه برای تداوم فعالیت‌ها به حامی مالی نیاز دارد تا ضمن ایجاد یک مجموعه بزرگ استاندارد بتوان ضمن برند سازی به جذب ورزشکاران بیشتری در این عرصه همت کرده و درآمدهای پایدار نیز ایجاد و به گردشگری رونق بخشید.

قزوین برند رشته موتورسواری و اتومبیلرانی

محمدرضا لشگری رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ورزشکاران زیادی در این رشته‌ها مانند میثم طاهری داریم که امروز چهره جهانی شده و یکی از شرکت‌های مطرح جهانی حامی وی در دوبی شده و هم ورزشکار توانسته فعالیت حرفه‌ای خود را ادامه دهد و هم درآمدهای سرشاری نصیب حامی شده که ما نیز می‌توانیم ورزشکاران شاخصی را به کشور معرفی کنیم.

وی تصریح کرد: مهران عسگری، مبینا عسگری، پریسا حسن دوست، امیر عسگری، علیرضا نعمتی، شیرزاده، خضری، نوشاد ابراهیمی هم در رشته آفرود شاخص هستند که می‌توانند همچنان برای استان ما افتخار کسب کنند.

مشکلات نبود پیست جامع و استاندارد در قزوین

لشگری اظهار داشت: در حال حاضر زمینی در مسیر بوستان باراجین که متعلق به سپاه است با همکاری این نهاد در اختیار هیئت قرار گرفته و فعالیت‌های موتورسواری در آن صورت می‌گیرد اما گویا از سوی مسئولان استان به دلیل ترافیک مسیر محدودیت‌هایی ایجاد شده که برای ورزشکاران نگرانی دارد.

وی گفت: منطقه باراجین همچنان جذابیت‌های لازم را دارد و این مسیر بویژه در روزهای تعطیل با ترافیک روبروست وفعالیت هیئت عامل اصلی تلقی نمی‌شود لذا در صدد جمع کردن پیست برآمدند که این کار منطقی نیست و ورزشکاران این رشته را نگران کرده است.

قهرمانان موتورسواری و اتومبیلرانی را دریابید

لشگری اضافه کرد: اگر پیست موجود که سپاه استان خوشبختانه با در اختیار گذاشتن آن موافقت کرده بخواهد از چرخه کار خارج شود ورزشکاران با چالش‌های زیادی مواجه خواهند شد که امیدواریم این وضعیت را مورد بررسی قرار دهند.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قزوین بیان کرد: باید یک پیست جامع الشرایط و استاندارد در قزوین احداث شود که برای این کار چند منطقه پیشنهاد شده که برای این کار ۱۰ تا ۱۵ هکتار زمین مورد نیاز است که در بوستان فدک بهترین نقطه است.

لشگری اظهار داشت: همچنین در ناحیه شهری مهرگان که پیشنهاد دوم است می‌توانیم این پیست را ایجاد کنیم تا یک مجموعه ورزشی، فرهنگی، اقامت گاهی، رستورانی با پارکینگ بزرگ برای خدمت رسانی به ورزشکاران داشته باشیم.

ساخت پیست ۲۰۰ میلیارد تومانی

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی قزوین گفت: ساخت این پیست حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری شناسایی شده که در صورت تأمین زمین مناسب آماده اجرای پروژه هستند.

وی بیان کرد: در رشته موتور کراس موافقت شده تا محدوده مسیر باراجین از شنبه تا چهارشنبه در اختیار هیئت باشد اما این وضعیت راضی کننده نیست چون این ورزش در روزهای پایانی هفته با استقبال روبرو می‌شود و خانواده‌ها در این روزها فرصت تماشا دارند.

قزوین می‌تواند برند ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی

لشگری افزود: با وجود قهرمانان ورزشی در فعالیت‌های موتور کراس، آفرود، در صورت ایجاد پیست استاندارد موتورسواری و اتومبیلرانی می‌توانیم قزوین را به برند این ورزش در کشور تبدیل کنیم و برای آموزش به گروه‌های مختلف و حتی نیروهای پلیس هم فرصت مناسبی ایجاد شده و در مدیریت بحران هم کمک کرد.

لشگری اضافه کرد: این طرح می‌تواند ناحیه شهری مهرگان را متحول کرده و برای مردم هم سرگرمی و ورزش مناسبی باشد و چون رویکرد ما توسعه ورزش در خارج از مرکز استان است تلاش می‌کنیم امکانات این رشته در شهرستان‌های استان نیز توزیع شود.

رشته اتومبیلرانی را تبلیغ می‌کنیم

لشگری اظهار داشت: با کمک رسانه‌های گروهی درصددیم مزایا و اهمیت توجه و فعالیت در رشته موتورسواری و اتومبیل رانی اصولی را در جامعه رواج دهیم تا افراد بیشتری در این رشته وارد شوند و ما نیز بتوانیم اهداف پیش بینی شده را پیاده کنیم.

ورزش موتورسواری بانشاط و شادی آور است

لشگری در ادامه بیان کرد: رشته موتورسواری و اتومبیلرانی چون بر اساس ضوابط و اصول فنی و کارشناسی انجام می‌شود یک هنجار اجتماعی است و ورزشی شاد و بانشاط تلقی می‌شود که با فرهنگ سازی می‌توانیم خانواده‌ها را در آن مشارکت دهیم تا فرهنگ رانندگی شهروندان نیز اصلاح شود.

۴۰۰ ورزشکار ساماندهی شده در استان قزوین

لشگری اظهار داشت: در حال حاضر ۴۰۰ ورزشکار زن و مرد ساماندهی شده و بیمه شده در استان در رشته موتورسواری و اتومبیل رانی داریم و برای سال آینده این تعداد را به ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر افزایش خواهیم داد و با برنامه ریزی انجام شده امیدواریم این تعداد در سال ۱۴۰۰ به دو برابر و ۲۰۰۰ ورزشکار برسد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین: ورزشکاران را حمایت می‌کنیم

منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی استانداری که به دلیل بروز مشکلات امنیتی و فنی ناشی از فعالیت پیست موتور سواری در جاده سلامت نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و برای رفع محدودیت‌ها وارد کار شده است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری قزوین جایگاه ویژه ای در کشور دارد و به عنوان برند ورزش استان در کشور نیز مطرح است.

وی اضافه کرد: ارتقا، ساماندهی، استاندارد کردن پیست موتورسواری در اولویت مسئولان استان است تا این ورزش که هیجان خاصی نیز دارد و با استقبال مردم روبرو شده بتواند در استان همچنان از ورزش‌های شاخص محسوب شده و ساعات خوشی را برای شهروندان ایجاد کند.

حبیبی تصریح کرد: در راستای تأمین امینی ورزشکاران و نیز تماشاگران و علاقمندان این رشته در نظر داریم مکان مناسبی برای پیست دائمی پیش بینی کنیم و اقدامات لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت تا پیست استانداردی تهیه شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین یادآور شد: در حال حاضر موقعیت پیست موتورسواری که در جوار محور قزوین به الموت قرار دارد از استاندارد لازم برخوردار نیست و فضای محدودی دارد و موجب بروز مشکلات ترافیکی هم می‌شود که با اعتراض و گلایه‌های شهروندان هم مواجه شده‌ایم.

حبیبی اضافه کرد: مقرر شده با تشکیل کمیته‌ای با مدیریت فرماندار قزوین و با حضور مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس هیئت موتورسواری، نیروی انتظامی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، موضوع احداث پیست جدید پیگیری شده و به نتیجه برسد.

وی گفت: در مدت یک هفته مکان‌های پیشنهادی برای این پیست شناسایی شده و معرفی خواهند شد تا مورد بررسی کمیته قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین یادآور شد: هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قزوین علاوه بر آنکه در حوزه ورزش و تفریحات سالم توانسته اوقات خوش و مفرحی را ایجاد کند و در موقع لزوم به دستگاه‌های اجرایی هم کمک می‌کند که جای قدردانی دارد.

وی اظهار داشت: امیدواریم با ایجاد پیست استاندارد موتورسواری بتوانیم شرایط مناسبی را برای تفریح مردم در امور ورزشی مهیا کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین: پیشنهاد سه مکان برای احداث پیست موتورسواری

عباس علایی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان قزوین در رشته موتورسواری و اتومبیلرانی در کشور جایگاه خوبی دارد و در صورت داشتن پیست مناسب می‌تواند کیفیت بهتری داشته باشد و افراد بیشتری را جذب این رشته کند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در مسیر بوستان باراجین و جاده سلامت یک محدوده برای پیست موتورسواری و اتومبیلرانی مورد استفاده ورزشکاران این رشته قرار دارد که به دلیل مشکلات فنی و ترافیک ایجاد شده در این مسیر و نیز نگرانی‌های ناشی از گسترش بیماری کرونا با فعالیت موتورسواران در این محدوده مخالفت شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین بیان کرد: پس از درخواست‌های مردمی مقرر شد در این باره تصمیم گیری شود و پس از بررسی‌ها قرار شد روزهای شنبه تا ۴ شنبه این فعالیت در این پیست مجدداً برقرار شود و دو روز آخر هفته به دلیل ترافیک این فعالیت ممنوع شود و در این شرایط برای مکان یابی جدید هم اقدام شود.

علایی مقدم اضافه کرد: قرار شد با همکاری فرماندار، نیروی انتظامی، اداره ورزش و جوانان چند نقطه در مهرگان، نجم آباد و نجف آباد زمینی برای احداث پیست جدید موتورسواری و اتومبیلرانی اختصاص یابد تا بتوانیم فضای جدیدی را برای این رشته اختصاص دهیم.

وی گفت: پس از تعیین زمین مناسب باید بخش خصوصی را هم وارد کار کنیم تا این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود زیرا اعتبارات دولتی در این زمینه کافی نیست.

پیش بینی ۵ تا ۱۰ هکتار زمین

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین یادآور شد: ساخت پیست جدید موتورسواری و اتومبیلرانی به حداقل ۵ تا ۱۰ هکتار زمین نیاز دارد تا بتوان رشته‌های مختلف این ورزش را دایر کرد.

علایی مقدم اضافه کرد: قزوین در رشته‌های کاترین، آفرود، اسلالوم، موتورکراس و آفرود جایگاه خوبی دارد و با احداث این پیست می‌توان شرایط مطلوب‌تری را برای ورزشکاران این رشته و علاقمندان ایجاد کرد.

موتورسواران نیازمند پیست استاندارد هستند

بهنام صادقی از موتورسواران استان قزوین است که بیش از ۱۵ سال در این رشته فعالیت می‌کند و معتقد است استعدادهای ورزشی زیادی در این رشته وجود دارند که با حمایت شکوفا می‌شوند.

صادقی به خبرنگار مهر گفت: موتورسواری رشته جذاب و بانشاطی است که طرفداران زیادی دارد و می‌تواند برای جوانان سرگرمی و ورزش بسیار مناسبی باشد.

وی اظهار داشت: پیست فعلی موتورسواری در محدوده مسیر بوستان باراجین در جاده سلامت به دلیل نزدیکی به جاده می‌تواند برای تماشاگران و خانواده‌ها خطرناک باشد و حادثه خیز شود لذا انتظار داریم مکان مناسبی برای این پیست پیش بینی شود تا بتواند میزبان افراد بیشتری باشد.

صادقی تصریح کرد: پیست موتور سواری باید استاندارد باشد و دور از خیابان اصلی قرار گیرد تا وقتی مردم حتی پیاده برای دیدن این ورزش حضور پیدا می‌کنند در امنیت باشند و مشکلی برای آنها ایجاد نشود که در این راستا امیدواریم با کمک مسئولان استان و ورزش و بخش خصوصی بتوان یک مکان مناسب و بزرگ و ایمن برای این رشته ایجاد کرد.

رشته سافاری موجب جذب گردشگر می‌شود

رشته سافاری از جذابیت‌های این رشته ورزشی برای جذب گردشگری است و می‌تواند به رونق این بخش هم کمک کند.

آمارها نشان می‌دهد تاکنون بیش از ۱۰ هزار طرح ورزشی در کشور اجرا شده که حتی یک مورد آن در این رشته ورزشی نبوده که این نگاه مظلومیت این ورزش را نشان می‌دهد که تاکنون هیئت‌های شهرستان‌های تاکستان، آبیک، الموت، کوهین و محمدیه راه اندازی شده و برای سال آینده هم برنامه‌های مدونی داریم تا ترویج این رشته بخوبی صورت گیرد.

مسابقات رالی سخت، اسلالوم، دیریفت، آفرود و اندرو از رویدادهای هیجان آور در این شرایط کرونایی است که محدودیت‌ها زیاد شده و با رعایت اصول بهداشتی و پروتکل‌ها می‌توانیم اوقات خوشی را برای شهروندان ایجاد کنیم.

رشته موتورسواری و اتومبیلرانی می‌تواند هم درآمدزا بوده و به اقتصاد سرمایه گذاران این رشته هم کمک کند و در کنار آن فعالیت فرحبخش و بانشاطی را برای جوانان به ارمغان بیاورد.

قزوین می‌تواند با راه اندازی پیست موتورسواری و اتومبیلرانی جامع و استاندارد به عنوان یک برند ورزشی در کشور شده و به اقتصاد گردشگری هم کمک کند.