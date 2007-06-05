بهترین فضاهای سبز غرب استان تهران جایزه می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر ، این مسابقه با هدف ارتقا سطح کیفی فضاهای سبز خصوصی و ایجاد انگیزه در میان شهروندان به منظور حفظ و نگهداری گل و گیاه در محله های غرب استان تهران برگزار می شود .

در مسابقه یاد شده کارشناسان فضای سبز شهرداری به بهترین فضاهای سبز محله ها که توسط مردم ایجاد شده است و اشخاصی که اقدام به این فضاسازی کرده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد کرد .

شهروندانی که اقدام به کاشت گل و گیاه زینتی در مقابل منازل ، محله و حیاط آپارتمان های خود کرده اند ، می توانند به کارشناسان فضای سبز مناطق مختلف شهرداری اطلاع دهند و در مسابقه شرکت کنند .

برنده های این مسابقه روز 25 خرداد از سوی مرکز رادیویی کرج معرفی می شوند و جوایز خود را از شهرداری دریافت می کنند .