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۱۵ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۱

بهترین فضاهای سبز غرب استان تهران جایزه می گیرند

بهترین فضاهای سبز غرب استان تهران جایزه می گیرند

کرج - خبرگزاری مهر : به منظور شناسایی و تقدیر از برترین ایجاد کنندگان فضای سبز غرب استان تهران مسابقه بزرگ "گل و محله" با همکاری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری و مرکز رادیویی کرج برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار مهر ، این مسابقه با هدف ارتقا سطح کیفی فضاهای سبز خصوصی و ایجاد انگیزه در میان شهروندان به منظور حفظ و نگهداری گل و گیاه در محله های غرب استان تهران برگزار می شود .

در مسابقه یاد شده کارشناسان فضای سبز شهرداری به بهترین فضاهای سبز محله ها که توسط مردم ایجاد شده است و اشخاصی که اقدام به این فضاسازی کرده اند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد کرد .

شهروندانی که اقدام به کاشت گل و گیاه زینتی در مقابل منازل ، محله و حیاط آپارتمان های خود کرده اند ، می توانند به کارشناسان فضای سبز مناطق مختلف شهرداری اطلاع دهند و در مسابقه شرکت کنند .

برنده های این مسابقه روز 25 خرداد از سوی مرکز رادیویی کرج معرفی می شوند و جوایز خود را از شهرداری دریافت می کنند .

کد مطلب 496639

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