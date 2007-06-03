رئیس دفتر منطقه ای آیسسکو در ایران در گفتگو با مهر : آیسسکو گروههای علمی کشورهای اسلامی را شناسایی می کند / دغدغه آیسسکو رشد علمی کشورهای اسلامی است

دکتر عباس صدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : آیسسکو اهداف تعیین شده علوم، فرهنگ و آموزش را در کشورهای اسلامی دنبال می کند و در این راه با برگزاری کنفرانس ها و برپایی کارگاه های آموزشی بر حسب نیاز کشورهای عضو، فعالیتهای علمی آنها را ارتقاء می بخشد.

وی افزود : عمده فعالیتهای علمی آیسسکو در حال حاضر به علوم پزشکی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوری های نوین اختصاص دارد و تاکنون نیز بازخورد مناسبی از سوی کشورهای عضو داشته ایم.

رئیس دفتر منطقه ای آیسسکو از افزایش همکاری علمی میان کشورهای اسلامی به عنوان یکی از برنامه های آیسسکو نام برد و افزود : آیسسکو با شناسایی گروههای مختلف علمی در کشورهای اسلامی زمینه ارتباط آنها را با یکدیگر فراهم می کند تا در چارچوب فعالیتهای آیسسکو همکاری های علمی خود را گسترش دهند.

وی گفت : یکی از مهم ترین دغدغه های آیسسکو ایجاد زمینه برای رشد علمی کشورهای اسلامی است.

صدری با اشاره به رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام گفت: برای آیسسکو بسیار ایده آل خواهد بود که تعداد زیادی از دانشگاههای کشورهای عضو آن در جمع بهترین دانشگاههای جهان قرار گیرند. اعتبار بخشی بین دانشگاهها نیز از جمله فعالیتهایی است که با این رتبه بندی امکان پذیر خواهد بود.

وی از اختصاص اعتباراتی از سوی آیسسکو برای موضوعات رتبه بندی و اعتبار بخشی دانشگاههای جهان اسلام خبر داد و گفت : برای رتبه بندی از تمامی متخصصان کشورهای اسلامی دعوت می شود که در چارچوب آیسسکو این فعالیت را انجام دهند.

رئیس دفتر منطقه ای آیسسکو در ایران میزان اختصاص اعتبارات به کشورهای اسلامی را منوط به درخواست آنها برشمرد و گفت : درخواست کشورها در شورای اجرایی و پس از آن در مجمع عمومی مطرح می شود و آیسسکو تلاش می کند تا همه کشورها از خدمات این سازمان بهره ببرند.