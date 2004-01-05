بازديد مدير كل ايكوموس از ارگ بم

مهندس محمد حسن طالبيان ، مدير پروژه ارگ بم ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: اسكلت هاي يافت شده در ارگ بم ، بزودي توسط گروهي كارشناس ، مورد بررسي قرار مي گيرند تا زمان تاريخي آنها و ديگر مشخصات لازم در زمينه باستان شناسي ، مردم شناسي و... مشخص شود.

وي در ادامه تصريح كرد : علي رغم اينكه تخريب ارگ بم ، ضايعه اي بزرگ براي دوستداران ميراث فرهنگي است ، اما بايد در نظر داشت اين ضايعه ، درس بزرگي براي كسب اطلاعات عملي و علمي در مورد بناهاي خشتي ، مستحكم كردن آنها ، باستان شناسي و برخورد با بناهاي تاريخي خشتي براي ايران و جهان است .

مدير پروژه ارگ بم ، با يادآوري حضور تيم كارشناسي ميراث فرهنگي در ارگ بم ، بازديد روز گذشته سفير ايتاليا از ارگ و اعلام آمادگي اين كشور براي كمك به بازسازي ارگ بم ، گفت : فردا مدير كل ايكوموس از ارگ ديدار خواهد كرد و پيشنهادهاي خود را براي مشاركت در امر بازسازي ارائه مي كند.

طالبيان ، مراجعه گروههايي از يونسكو را به ارگ بم ، طي هفته هاي آينده از ديگر اقدامات بين المللي در زمينه بازسازي ارگ ، اعلام كرد و افزود : شك نيست كه ارگ بم، از شهرت جهاني برخوردار است و در اين شرايط ، به طور طبيعي گروهها و مؤسسات مختلفي ، براي بازسازي اين شهر فرهنگي - تاريخي اعلام آمادگي مي كنند .

وي تصريح كرد : اما در نهايت اين ايران و سازمان ميراث فرهنگي است كه با دسته بندي پيشنهادات ، تصميم مي گيرد با كدام گروه و يا مؤسسه همكاري داشته باشد .

مدير پروژه ارگ بم ، با اشاره به اينكه بسياري از پيشنهادات چندان قابل توجه نيست ، تصريح كرد: بي ترديد صورت مسئله اين است كه سازمان ميراث فرهنگي ايران ، بايد با بكارگيري روش هاي به روز ، مؤثر و همچنين بهره گيري از دانش و تخصص كارشناسان ايراني براي بازسازي ارگ بم ، تلاش كرده و خيلي وابسته به كمك هاي خارجي نباشد.

طالبيان ، در ادامه گفت و گو با "مهر" تأكيد كرد : رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور اجازه داده است در صورت نياز ، هر كارشناسي را، از پروژه هاي چغازنبيل ، تخت جمشيد ، سلطانيه و ... ، به ارگ دعوت كرده و از دانش آنها ، به نحوي شايسته بهره گيري شود.

مدير پروژه ارگ بم ، در مورد ميزان اعتبار مورد نياز و زماني كه براي بازسازي اين محوطه نياز است ، گفت : در حال حاضر اعلام نظر در اين موارد ، كمي زود است ، بايد تحقيقات ميداني ووسيع تري صورت گيرد و بعد در اين مورد صحبت شود.

