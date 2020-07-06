آموزش و مدیریت بهینه در تعلیم و تربیت جامعه تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی شامگاه یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید آموزش و پرورش شهرستان سقز با اشاره به اینکه آموزش و پرورش هم می‌تواند عامل توسعه و هم مانع توسعه باشد، اظهار داشت: با یک دیدگاه فرافکنانه و دلسوزانه مجموعه مسئولین، توجه به این نهاد حساس و ویژه بیش از پیش نیاز است و در طی این مسیر عوامل تعیین کننده می‌بایست تقویت شوند.

وی به فرمایش مقام معظم رهبری و تأکیدات دولت و مجلس در زمینه آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در یک نگرش اشتباه آموزش و پرورش نباید به عنوان مصرف کننده و هزینه بر تلقی شود، بلکه با تقویت نقش و جایگاه والای تعلیم و تربیت در تمامی مناسبات انسانی، زمینه سازی برای تمامی توسعه‌های فردی و اجتماعی می‌بایست فراهم، تقویت و حمایت شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نگاه به آموزش و پرورش را مغایر با حافظه پروری صرف خواند و ادامه داد: در سالیان اخیر و بر اساس یک ضرورت اجتناب ناپذیر تقویت مهارت‌های زندگی و مباحث است.

سرپرست جدید آموزش و پرورش سقز نیز در این مراسم دو اصل تسامح و تساهل را برای آموزش و پرورش ضروری خواند و بیان کرد: معتقدم که آموزش و پرورش با دارا بودن انواع نگاه‌ها و بینش‌ها باید با مدارا و خویشتن داری با افراد و جریانات برخورد کند.

عارفی با تأکید بر این نکته که آموزش و پرورش دارای کار کیفی است و اقدامات فعلی ممکن است در سنوات آتی به ثمر بنشیند، ادامه داد: پذیرش مسئولیت در آموزش و پرورش با توجه به امانتی که بر دوش افراد قرار می‌دهد، امری خطیر است.

وی یادآور شد: ما باید با استفاده از خرد جمعی و پتانسیل‌های شهرستان گام‌های اساسی در توسعه تعلیم و تربیت برداریم و رویکرد کارشناسی شده در برنامه‌ها داشته باشیم.

سرپرست جدید آموزش و پرورش سقز گفت: اگر بخواهیم ارزش‌های آموزش و پرورش را به سمت و سویی درست بکشانیم، باید به ابعاد کمّی و کیفی آن همزمان اهمیّت دهیم و این هدف جز با همّت همه عزیزان میسّر نمی‌شود.

عارفی اظهار اشت: آموزش و پرورش از جایگاهی اجتماعی و فرهنگی برخوردار است و امیدواریم با ساماندهی نیروها و تخصص سازی آن‌ها و درایت و از خود گذشتگی فرهنگیان بتوانیم در زمینه‌های آموزشی به نتایج مطلوب دست یابیم.