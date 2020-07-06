  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۸:۵۵

سلیمی در گفتگو با مهر:

دولت لایحه «اصلاح ساختار بودجه» را به مجلس ارائه داد

دولت لایحه «اصلاح ساختار بودجه» را به مجلس ارائه داد

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: دولت اخیرا لایحه‌ای درباره اصلاح ساختار بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که جهت بررسی آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می‌دهیم.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه، اظهار داشت: دولت اخیراً لایحه‌ای درباره اصلاح ساختار بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده اما هنوز محتوای این لایجه بررسی نشده است.

وی متذکر شد: در مجلس دهم نیز دولت لایحه اصلاح ساختار بودجه را ارائه کرد اما محتوای آن لایحه حاکی از اصلاح ساختار بودجه نبود و صرفاً برخی از منابع در آن جابه جا شده بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که لایحه ارائه شده روی اصلاح ساختار بودجه متمرکز باشد، جهت بررسی آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می‌دهیم.


 

کد مطلب 4966911
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها