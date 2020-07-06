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۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۹:۰۸

اعلام زمان انتخابات ریاست فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی

اعلام زمان انتخابات ریاست فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی

زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی،  محمدحسین علیزاده دبیر مجمع فدراسیون فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی گفت: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده و دستور وزیر علوم به عنوان رئیس مجمع، انتخابات فدراسیون روز سه شنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بعد از ثبت‌نام ۹ کاندیدا برای احراز پست ریاست فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و ارسال مدارک، ‌تاکنون اسامی چهار کاندیدا به نام های نهایت هادی بشیریان،  محمد پورکیانی، داوود حومنیان شریف آباد و جمشید همتی احزار شده‌اند.

پیش از این مهرزاد حمیدی و محمدرضا دهخدا ریاست این فدراسیون را بر عهده داشته‌اند و در این مجمع سومین رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی انتخاب خواهد شد.

کد مطلب 4966929

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