به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، محمدحسین علیزاده دبیر مجمع فدراسیون فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی گفت: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده و دستور وزیر علوم به عنوان رئیس مجمع، انتخابات فدراسیون روز سه شنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: بعد از ثبتنام ۹ کاندیدا برای احراز پست ریاست فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و ارسال مدارک، تاکنون اسامی چهار کاندیدا به نام های نهایت هادی بشیریان، محمد پورکیانی، داوود حومنیان شریف آباد و جمشید همتی احزار شدهاند.
پیش از این مهرزاد حمیدی و محمدرضا دهخدا ریاست این فدراسیون را بر عهده داشتهاند و در این مجمع سومین رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی انتخاب خواهد شد.
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