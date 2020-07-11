علی نوری اسکویی کارگردان و تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پروژه‌های سینمایی که در دست دارد، گفت: از سال گذشته مشغول تولید پروژه «آبتین و پر طلایی» هستم، این فیلم انیمیشن سینمایی به صورت مشترک بین ایران و کره در حال ساخت است. متاسفانه با شیوع کرونا و ثابت نبودن قیمت ارز برای تولید این فیلم با مشکلاتی مواجه بودیم اما با هر سختی که بود فیلم را پیش بردیم.

وی بیان کرد: متاسفانه در طول ساخت این اثر سینمایی نهادهای دولتی که به تولید انیمیشن اهمیت می‌دهند، حمایت جدی از ما نکرده‌اند و این پروژه با سختی بسیاری تولید شده است، البته کمک کوچکی از طرف مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی داشتیم. اما انتظار ما این است که در شرایط کنونی دولت اهتمام بیشتری برای به ثمر رسیدن پروژه‌هایی سینمایی که قابلیت ارزآوری دارند داشته باشد.

این تهیه کننده سینما ادامه داد: در واقع همیشه وقتی قصد انجام کارهای نوآورانه و خلاقانه را داریم باید بار ساخت چنین پروژه‌هایی را به تنهایی روی دوش بکشیم، البته مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی قرار است روی این فیلم ۲۵ درصد سرمایه گذاری داشته باشد.

وی تاکید کرد: «آبتین و پرطلایی» یکی از پروژه‌های فاخر سینمای ایران است و داستان یکی از شاهزاده‌های ایرانی در دوران ساسانیان را روایت می‌کند که به وی خیانت می‌شود و فرار می‌کند، این شاهزاده با یک پرنسس کره‌ای آشنا می‌شود، و دوباره به کشور باز می‌گردد و تاج و تخت خود را به دست می‌آورد، که این داستان برگرفته از متن کوشنامه است.

اسکویی گفت: این پروژه برای اولین بار در دنیا با همکاری ایران و کشور کره جنوبی و کارگردانی یک هنرمند کره‌ای در حال ساخت است. این فیلم برای اولین بار دست روی تاریخی از کشورمان گذاشته است که تا امروز به آن پرداخته نشده بود.

وی ادامه داد: در این فیلم بسیار به موارد ملی از جمله مسابقات چوگان، موسیقی کهن ایران و ساختار زندگی در آن دوران اشاره شده است.

کارگردان انیمیشن «رهایی از بهشت» توضیح داد: این فیلم یک اثر تجاری است و برای عام ساخته شده است، امیدواریم این فیلم برای سال جاری آماده نمایش شود، البته از پخش کننده خارجی فیلم خبر داریم که بسیاری از فیلم‌های سینمایی انیمیشن تعطیل شده است و با توجه به اینکه «آبتین و پرطلایی» با آغاز اکران‌های بین‌المللی آماده می‌شود، می‌تواند موفقیت خوبی در گیشه داشته باشد.

وی تاکید کرد: همچنین فیلم سینمایی «درخت گردو» که به خاطر فیلم سینمایی محمدحسین مهدویان به «درخت خاموش» تغییر نام داده است نیز در جشنواره فیلم استانبول به نمایش گذاشته می‌شود، البته این فیلم در بخش آنلاین بازار جشنواره فیلم کن نمایش داده شد. در این فیلم بازیگران شناخته شده سینمای ترکیه حضور دارند و کارگردانی آن را فایسال سویسال برعهده گرفته است و من نیز به عنوان تهیه‌کننده در این پروژه حضور دارم. البته بنیاد سینمایی فارابی نیز در تولید آن مشارکت داشته است.

اسکویی در پایان گفت: این فیلم سینمایی آماده نمایش شده و به زودی در سینماها اکران می‌شود.