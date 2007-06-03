امام خمینی دو قطبی بودن جهان را قبول نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد قادری استاد دانشگاه و محقق علوم سیاسی در همایش امام و سیاست خارجی با اشاره به تئوری پردازی امام خمینی در مبانی سیاست خارجی ، با بیان این مطلب گفت: امام با همین تحلیل فروپاشی اتحاد شوروی را پیش بینی می کردند.

قادری تصریح کرد: امام خمینی ، نظم جهان بین الملل و نظم روابط بین الملل را "نظمی سیال" می دانستند .

این محقق علوم سیاسی خاطر نشان کرد: امام خمینی با وجودی که هم عارف بود و هم فیلسوف و تاریخ دان و سیاستمدار، اما قبل از همه اینها فقیه بود و فقه را دوست می داشت.

وی گفت: نظمی که امام خمینی برای جهان متصور بود، بهترین و ماندگارترین نظمی است که برای جهان می شود تعریف کرد.

قادری با اشاره به اندیشه ها و آرای امام خمینی در مورد حقوق بین الملل گفت: ایشان به اندیشه حقوق بشر تعلق خاطر جدی داشت و آن را جدی می گرفت و همیشه بر اهمیت حقوق بشر تاکید می کرد.