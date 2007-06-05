درخواست استاندار خراسان رضوی از دولت برای حل مشکل کتابداران

به گزارش خبرنگار مهر، در اسفند 1383 هیات دولت مصوبه ای را تصویب کرد تا شاغلان وزارت ارشاد در کتابخانه های عمومی به صورت مامور با حفظ پست با نام به کار خود ادامه دهند. این امر مشکلات عدیده ای را برای کتابداران ایجاد کرد تا آنکه برای اصلاح این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد اصلاحی را به دفتر هیات دولت ارسال کردند که تاکنون به تصویب نرسیده است .

در این اصلاحیه آمده است : ماموریت و انتقال این ماموران مانند سایر کارکنان دولت است و اعتبار حقوق و مزایای آنان نیز در زیر اعتبارات وزارت ارشاد و ادارات کل ارشاد و استان ها دیده شود.