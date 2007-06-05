آیت الله ایزدیان در گفتگو با خبرنگار مهرافزود : ازمیان 22هزارداوطلب تدریس درخارج از کشور 600 نفر در آزمون سال گذشته پذیرفته شدند .
وی ادامه داد : نیمی از این افراد(300نفر) سال پیش و بعد از گذراندن دو مرحله آزمون پذیرفته وبه خارج از کشور اعزام شدند ونیمی دیگر(300نفر) نیزامسال اعزام خواهند شد .
ایزدیان گفت : بر اساس جلساتی که در دفتر مدارس خارج از کشوربرگزارشد قرار است امسال برخلاف تمام سال های گذشته معلمان به منظور آشنایی بیشتر با محیط جدید محل تدریس خود زودترازشروع آغاز سال تحصیلی ( مهر) به کشورهای دیگراعزام شوند.
مدیرکل مدارس خارج از کشور تصریح کرد : ممکن است دستورالعمل اعزام معلمان (به خارج از کشور ) در سال آینده تغییراتی داشته باشد .
وی در این باره اضافه کرد : امیدواریم دستورالعمل جدید اعزام معلمان به خارج از کشور آبان امسال آماده شود .
