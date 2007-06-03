امام خمینی مفهوم "قدرت نرم افزاری" را به جهان عرضه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور حمید مولانا استاد دانشگاه واشتنگتن طی سخنانی در همایش امام و سیاست خارجی با اشاره به دگرگونی مفاهیم سیاسی در جهان معاصر بخاطر ارائه اندیشه های امام خمینی، گفت: امام خمینی با وقوع انقلاب اسلامی در ایران ،سه مفهوم "قدرت" و "سیاست" و "منفعت" را دچار دگرگونی های عظیمی کردند و تعریف این مفاهیم را در جهان معاصر تغییر دادند.

وی افزود: "منابع قدرت" در اندیشه غرب، تنها چیزهای ملموس و مادی مثل سلاح و موقعیت جغرافیایی و طبیعی و ...بود ولی امام مفهوم "قدرت نرم افزاری" را به جهان عرضه کرد، قدرت نرم افرازی قدرتی است که از عقاید و باورهای دینی یک ملت سرچشمه می گیرد.

مولانا ، مصادیق دیگر قدرت نرم افزاری را مباحثی چون "مشروعیت" توصیف کرد و گفت: ورود مفهوم نرم افزار به فرهنگ سیاسی جهان مرهون امام است و من خودم در هنگام حضور امام در پاریس و در حین سخنرانی های ایشان متوجه این مفهوم شدم.

این استاد دانشگاه حرکت دیگر امام را "هم معنا کردن سیاست و عدالت" توصیف کرد و گفت:امام مفهوم سیاست را در مفهوم عادلانه آن و بطور کلی مفهوم عدالت منظور و تعریف کردند.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: امام خمینی همچنین منافع ملی را در چارچوب "منافع امت" تعریف و ارائه کردند.

در ادامه این مراسم، دکتر محمود بروجردی ، داماد امام راحل(ره) به بیان خاطره ای کوتاه از ایشان پرداخت.

دکتر منوچهر محمدی ، رئیس همایش نیز در جمع بندی کوتاهی ضمن تشکر از سخنرانان این همایش خبر از تداوم برگزاری این همایش در سالهای آتی داد.

وی گفت:حضرت امام (ره)؛ نه تنها تاریخ ایران و نه تنها تاریخ اسلام که تاریخ بشریت را ورق زدند و حرکتی نو را آغاز کردند و ما در 500 سال آینده شاهد تبعات و برکات اندیشه های امام خواهیم بود.