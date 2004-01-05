شيعيان عراق ديگر قادر به تحمل نيروهاي ائتلاف نيستند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه انگليسي زبان ديلي استارچاپ لبنان امروز نوشت: منابع رسمي انگليسي نگران آن هستند كه شيعيان عراق بيش از اين نتوانند نيروهاي ائتلاف را در اين كشور تحمل كنند. انگليس با توجه به شرايط حاضر در عراق، به اين نتيجه رسيده است كه چنانچه شيعيان صبر و تحمل نشان دهند، حداكثر يك سال ديگر مي توانند حضورناكارآمد نيروهاي ائتلاف را درعراق تحمل كنند.







ديلي استار افزود: شيعيان كه گروه اكثريت را در كشور عراق دارا هستند، از اشغال عراق توسط آمريكا بسيار بيش ا زديگر گروهها خشمگين هستند. اين گروه كه به شدت با اشغال عراق مخالف هستند، در حال حاضر نيروهاي ائتلاف را فقط براي تامين امنيت پذيرا مي باشند. اما اگر شيعيان عراق كه از اشغالگري هاي ائتلاف به ستوه آمده اند از تامين امنيت توسط آنان نااميد شوند به زودي اثري از نيروهاي ائتلاف در عراق باقي نخواهد ماند. اين نكته نيزقابل توجه است كه نيروهاي ائتلاف نتوانسته اند امنيت لازم را در منطقه به وجود آورند.ديلي استار افزود: آيت الله سيستاني كه از رهبران شيعه درعراق است، قادر است با يك فتوا مردم شيعه را به قيام بر ضد نيروهاي ائتلاف برانگيزد. انتقال قدرت نيز كه به تازگي از سوي آمريكا مطرح شده است، نخواهد توانست شيعيان اين كشور را راضي كند.درادامه اين مقاله آمده است در حال حاضر ايران به طور رسمي درعراق داراي قدرت زيادي نيست. اما با توجه به اينكه ايران كشوري شيعه است و نفوذ قابل توجهي درميان شيعيان عراق دارد، چنانچه شيعيان عراق مصمم شوند كه نيروهاي ائتلاف را در عراق به رسميت نشناسند، به كمك آنان خواهد شتافت و كمك ايران نيز پيروزي آنان بر نيروهاي ائتلاف را تسريع مي كند.