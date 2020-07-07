دولت اجازه تمدیدتحریم تسلیحاتی راندهد/اروپا نباید احساس امنیت کند

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اقدامات دولت و وزارت امور خارجه در واکنش به تلاش آمریکا با همراهی اروپا جهت تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اظهار داشت: البته این تلاش را بیشتر آمریکا و سه کشور اروپایی دنبال می‌کنند که تحریم‌های تسلیحاتی ایران همچنان استمرار پیدا کند. تلاش و فعالیت دولت باید این باشد که اجازه ندهد چنین خواسته‌ای محقق شود.

وی عنوان کرد: البته محقق شدن این خواسته نیازمند آن است که در شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای تصویب شود و ایران را همچنان از خرید و فروش تسلیحات ممنوع کند. به عقیده من بسیار بعید خواهد بود که چنین اتفاقی بیافتد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: زیرا اولاً منافع خود کشوری مانند روسیه اقتضا نمی‌کند که چنین اتفاقی بیافتد زیرا روسیه این تصور را خواهد داشت که ایران با رفع چنین تحریمی خریدار تسلیحات روسی برای دفاع از خود خواهد بود.

مصباحی مقدم تصریح کرد: علاوه بر این، این نقض قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برجام است و نشان می‌دهد که هم روسیه و هم چین مخالف این هستند که این قطعنامه نقض شود و علی‌القاعده یکی یا هر دوی این کشورها چنین پیش‌نویسی را وتو خواهند کرد و نمی‌گذارند مبدل به قطعنامه شود.

وی خاطرنشان کرد: مهم این است که تلاش دیپلماتیک کشور باید بر این مبنا باشد که هرگز نگذارد اتفاق تازه‌ای علیه فعالیت‌های ایران رخ دهد؛ از جمله استمرار تحریم تسلیحاتی ایران به معنای خرید و فروش سلاح. اگر خرید و فروش سلاح برای ایران آزاد شود ایران هم می‌تواند از تسلیحات پیشرفته کشورهایی مانند روسیه استفاده کند و هم می‌تواند سلاح خود را آزادانه به کشورهایی که متقاضی هستند و کارآمدی سلاح ایران را تجربه کرده و متوجه شده اند، صادر کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: تصور نمی‌کنم اروپایی‌ها موضعی که اکنون دارند که از یک طرف می‌خواهند برجام را حفظ کنند و از طرف دیگر به تعهداتشان در برجام عمل نمی‌کنند را تغییر دهند. آنها با چنین موضعی می‌توانند از منافع برجام به این معنا که می‌توانند از ناحیه ایران بابت عدم انحراف برنامه هسته‌ای‌اش احساس امنیت کنند و به سمت تولید تسلیحات اتمی نروند، اطمینان خاطر داشته باشند.

مصباحی مقدم در پایان بیان کرد: از طرف دیگر آنها هیچگونه هزینه‌ای در برجام به نفع ایران پرداخت نکرده و به تعهدات خود نیز عمل نکردند. به نظر می‌رسد که اروپایی‌ها در این قضیه تغییر موضع نخواهند داد. گرچه ایران نباید به همین مقدار که از برجام عقب‌نشینی کرده است اکتفا کند زیرا این رفتار هیچگونه بازدارندگی ندارد.