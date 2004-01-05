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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۲۵

پس از معاينات پزشكان عنوان شد

سهراب انتظاري تا يك هفته حق تمرين كردن ندارد

مهاجم شمالي پرسپوليس تا يك هفته نمي تواند در تمرينات تيمش شركت كند.

به گزارش خبرنگار "مهر" سهراب انتظاري مهاجم جوان پرسپوليس كه درتمرين روزيكشنبه تيمش ازناحيه كمر دچار آسيب ديدگي شديد شده بود، نمي تواند تا يك هفته آينده درتمرينات حضورپيدا كند.
دكترفريد زرينه پزشك تيم فوتبال پرسپوليس دراين مورد به خبرنگار"مهر" گفت : پس ازمصدوميتي كه نصيب سهراب انتظاري شده بود او را به بيمارستان انتقال داديم وبا عكسبرداري از ناحيه صدمه ديده متوجه شديم مصدوميت اوخيلي جدي نيست و با يك هفته استراحت مي تواند تمريناتش را شروع كند.
زرينه درپايان ازسلامتي كامل بازيكنان پرسپوليس خبرداد و گفت : به جزسهراب انتظاري سايربازيكنان درشرايط خوبي قرار دارند و بدون مشكل خاصي مي توانند تيم را درديدار با فجر سپاسي همراهي كنند.

کد مطلب 49674

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