تدوین پروتکل درمانی واحد برای مراکز مشاوره / ارائه خدمات مشاوره تلفنی توسط دو مرکز غیر دولتی

دکتر مینو رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهردرخصوص اهداف این برنامه افزود: تاکنون شیوه و روش منسجم و هماهنگی برای درمان اختلالات روانی در مراکز مشاوره وجود نداشت و هر مرکز با یک روش خاص نسبت به خدمات دهی برای درمان بیماران اقدام می کرد به همین دلیل اقدامات لازم درجهت تدوین برنامه واحد برای مراکز مشاوره انجام شده است.

مدیرکل دفتر مشاوره سازمان بهزیستی خاطر نشان کرد: به منظور تدوین پروتکل درمانی واحد، چندین ماه کار علمی و تحقیقاتی بر روی انواع اختلالات صورت گرفته است و در نهایت با جمع بندی تحقیقات به یک نتیجه واحد درمانی دست پیدا کرده ایم.

وی تاکید کرد: ساماندهی و نظارت دقیق بر عملکرد و فعالیت مراکز مشاوره و ارائه خدمات مشاوره تلفنی توسط مراکز غیر دولتی از جمله مهمترین برنامه هایی است که درسال جاری اجرا خواهد شد.

رفیعی گفت: تا کنون خدمات مشاوره تلفنی تنها از طریق خط تلفن 148 صورت می گرفت که به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات، امکان پاسخگویی به تمامی متقاضیان وجود نداشت به همین دلیل برای رفع این مشکل با همکاری دو مرکز مشاوره غیر دولتی امکان استفاده از مشاوره تلفنی برای تعداد بیشتری از مردم فراهم شده است.

وی افزود: متقاضیان می توانند از طریق تماس با مرکز مهرگان با شماره تلفن 9092301515 و مرکز سرو با شماره 9092301012 تماس و نسبت به دریافت خدمات مشاوره اقدام کنند.

مدیرکل دفتر مشاوره سازمان بهزیستی اظهار داشت: هزینه مکالمه با مراکز مشاوره غیر دولتی دقیقه ای 100 تومان است که در فیش تلفن آنان محاسبه می شود.