"روح " رواني " به سينماتك مي آيد

به گزارش خبرنگار هنري مهر در اين فيلم كه سالها قبل با عنوان "روح " در كشورمان به نمايش در آمده است مي بينيم "ماريون كرين" به اميد تسهيل كارازدواجش با "سام لوميس" پول هاي كار فرمايش را مي دزدد و از شهر محل سكوتنش خارج مي شود و بين راه در "هتل بيتس" كه جواني به نام "نورمن" اداره اش مي كند ، به استراحت مي پردازد."نورمن" به او مي گويد كه همراه مادر از لحاظ روان نامتعادلش درخانه كنار هتل زندگي مي كند شب هنگام "ماريون" كه از كارخود پشيمان شده پيش از خواب به حمام مي رود و زير دوش ظاهرا به دست مادر "نورمن" به قتل مي رسد.

گفتني است براساس اين گزارش : فيلم شما از شمال غربي اثرديگر الفردهيچكاك روز شنبه بيستم دي ماه سال جاري به مدت 120 دقيقه جاري زبان اصلي در سينماتك به نمايش در مي آيد.

در اين فيلم "راجرتورنهيل" مدير تبليغاتي موفق اما خودخواه روزي با ماموري مخفي به نام "جرج كاپلان" اشتباه گرفته مي شود اشتباهي كه منجر به كشانده شدنش به دنيايي از خاطرات و دسيسه ها مي شود و او را وامي دارد براي حفظ جان خود درحالي كه به پليس هم نمي تواند متوسل شود كشور را زير پا مي گذارد.

گفتني است: فيلمهاي به نمايش در آمده در سينماتك راس ساعت 16 شروع مي شود. از علاقمندان دعوت مي شود جهت استفاده از برنامه هاي سينماتك به آدرس خيابان كارگر شمالي ، موزه هنرهاي معاصر تهران مراجعه نمايند.

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