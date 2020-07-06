لزوم هوشمندی در شورای اطلاع رسانی در برابراطلاعات نادرست دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: یکی از قدرت‌های اصلی در عصر کنونی قدرت اطلاعات، انتشار و اشراف اطلاعاتی است و دشمنان به طور شبانه روزی در حال تولید اطلاعات علیه کشور و ملت ما هستند.

وی ادامه داد: دشمنان اطلاعات غلط به مردم ایران القا و وانمود می‌کنند به طوری که مدیرانی فاسد، ناکارآمدی و دارای سو مدیریت؛ کشور را به سوی تباهی و سیاهی می‌کشانند در چنین شرایطی هیأت وزیران مردادماه ۹۷ تشکیل شوراهای اطلاع رسانی استان‌ها را با هدف مقابله با قدرت رسانه‌ای دشمن تصویب کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: در فرهنگ رسانه در گذشته بیشتر تبلیغات معنا داشت یعنی از طریق شعار، پوستر، راهپیمایی تبلیغات انجام می‌شد اما در دوره رسانه‌ای جدید به دنبال شریک هستیم و برای شریک کردن مردم در اداره جامعه مهم‌ترین راه تولید اطلاعات است و باید برای جامعه هدف باور پذیر باشد.

اکرمی افزود: باید در وهله نخست بپذیریم رسانه و افکار عمومی مساله مهمی است تا زمانی که این مهم مورد پذیرش قرار نگیرد کاری انجام نمی‌شود.

به گفته وی شایعات در بستر بی‌اطلاعی شکل می‌گیرد و ایجاد شبه اطلاعات دو پهلو منجر به مشکلاتی می‌شود که باید برای آن راهکار تدوین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در خصوص پاسخگویی سازمان‌ها به پرسش‌های مردم عنوان کرد: در این راستا باید سوالات مردم از اداره هاجمع اوری شود چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان سازمان‌ها را به درستی مدیریت کرد و وقتی ارتباط با مردم شکل بگیرد قدرت به وجود خواهد آمد بنابراین مدیران باید اطلاعات را شفاف و ساده به مردم ارائه دهند.

اکرمی اظهار کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی استان تعامل مطلوبی با رسانه‌ها ندارند و بر همین اساس ادارات استان در خصوص نحوه تعامل با مطبوعات و رسانه‌ها دسته‌بندی می‌شوند.

وی عنوان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی مدیران حرفه‌ای هستند که کار حرفه‌ای با مشارکت و همراهی مردم انجام دهند. در شورای اطلاع رسانی رتبه بندی مدیران دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود چرا که اطلاع مردم از این اطلاعات حق آن‌ها است.