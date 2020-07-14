بازخوانی سفر رهبر انقلاب به بام ایران/ خاطراتی که هنوز شیرین است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ۲۸ سال از سفر تاریخی مقام معظم رهبری به چهارمحال و بختیاری می‌گذرد و خاطرات این سفر برای بسیاری از مردم این دیار هنوز گرم و شیرین است.

پانزدهم مهر ماه سال ۷۱ مرکز استان چهارمحال و بختیاری میزبان مُطَلع خورشید انقلاب اسلامی شد. سیمای شهر از شور و نشاط مردم جلوه‌ای تازه به خود گرفت و بی قراری و انتظار نوید به یکدیگر و سوال از کم و کیف هر چه بیشتر سفر، جوش و خروش مردم، همه و همه یادآور روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی بود.

روحیه به وجود آمده مردم، چهره شهر را آنچنان دگرگون کرده که کارهای معمول و متداول روزمره رنگ باخته بود. همه می‌رفتند تا هر گام و هر کلام خود را هم‌سوی سفر کنند.

نخستین ساعات پانزدهم مهرماه سال ۱۳۷۱ شهر زودتر از هر روز بیدار شده و جنب و جوشی بی‌سابقه در آن به‌وجود آمد، چراکه تاریخ قلم به‌دست، آماده نگاشتن یکی از زیباترین روزهای خود در این روز پاییز بود.

قبل از هر کس مردم به خیابان‌ها ریختند تا بی‌واسطه از محبوب خود استقبال کنند، زن و مرد، پیر و جوان، خرد و کلان از همه نقاط شهر و روستا به حرکت آمدند و گویی در مسابقه راهپیمایی قصد سبقت از هم داشتند تا هرچه زودتر خود را به خط پایان مسیر که آغاز همه چیز از آنجا است برسانند.

دقیقاً ساعت ۱۰ صبح اتومبیل حامل رهبر معظم انقلاب در دروازه شهر پدیدار می‌شود و از جارو جنجال اسکورت‌های معمول خبری نبود، هر چه بود شور و شعف و هلهله شادی مردمی که دیگر پلک نمی‌زدند و به عزیز خود چشم دوختند و از ته دل فریاد می‌زنند «دسته گل محمدی به شهر ما خوش آمدی، صلی علی محمد رهبر ما خوش آمد».

شاخه‌های گل به سمت خودرو حامل رهبر معظم انقلاب افشانده می‌شد. دود اسپند همراه با صدای شعار و هلهله شادی به آسمان رفت، ده‌ها گوسفند یکی پس از دیگری ذبح شد.

مقام معظم رهبری در حالی که با چهره‌ای گشاده در کنار راننده نشستند برای مردم دست تکان می‌دادند و قلوب مردم را از آرامشی توأم با شادی و نشاط لبریز آکنده کردند.

حضور در جمع مردم در ورزشگاه انقلاب شهرکرد

در نهایت پایان مسیر به ورزشگاه انقلاب شهرکرد ختم شد که خود مملو از جمعیت بیشماری بود که از صبح در آن محل مستقر بوده و به انتظار نشسته بودند این ورزشگاه اینک مملو از سیل جمعیت عاشقی است که همچون دریای مواج از مسیرهای استقبال فرا می‌رسیدند.

مقام معظم رهبری در مقابل تریبون قرار گرفته و فرمودند من از شهر شما و از شما مردم عزیز خاطره‌های بسیار خوبی دارم و شما مردم استان چهارمحال و بختیاری را در جبهه و در پشت جبهه با سربلندی و سرافرازی دیدم. جوانان این استان از لحاظ استعداد فرهنگی در میدان‌های علم و دانش و ادب و فرهنگ و هنر مردمانی هستند که علی رغم محرومیت‌هایی که در طول زمان در دوران خوانین و ستم شاهی بر آنان تحمیل شده، با وجود این محرومیت‌ها، این استان از لحاظ نیروی فرهنگی و انسانی خود را نشان داده است.

من از سال‌ها پیش از آنکه بدانم سامان کجاست عمان سامانی و دهقان سامانی را به عنوان دو شاعر می‌دانستم و شعر آنها را می‌شناختم و این یک نمونه است.

برادران و خواهران عزیز این برای ما یک درس بزرگ است و این توصیه که امروز در جمع شما مردم عزیز چهارمحال و بختیاری عرض می‌کنم توصیه به همه ملت ایران است این ایمان دینی و این اتحادتان را حفظ کنید تلاش و فعالیت و مجاهدتان را حفظ کنید تا هرگز دشمن در شما طمع نورزد.

دشمنان به کلی طمع دست اندازی به این کشور را از دست خواهند داد

انشاالله این ملت روزی را خواهد دید که بر همه دشمنان خود در سراسر عالم پیروز خواهد شد و دشمنان به کلی طمع دست اندازی به این کشور را از دست خواهند داد.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود فرمودند آنچه دل انسان را به درد می‌آورد این است که این استان با وجود همه استعدادها در طول سالیان دراز محرومیت کشیده است در دوران ستم شاهی نگاه نمی‌کردند که مردم چه می‌خواهند، به چه چیزی لازم دارند، بلکه نگاه می‌کردند و ببینند رفیق‌های خودشان، نوکرهای خودشان و خوانین منطقه چه چیزی لازم دارند و چه می‌خواهند، مردم را قربانی خوانین می‌کردند، خان‌ها و خان‌زاده های عیاشی کردند، اما جوانان این استان محروم ماندند، در و پیکر این استان محروم ماند، کوه و بیابان آن دست نخورده ماند.

گرچه در دوران بعد از پیروزی انقلاب تا امروز به فضل پروردگار با تخصیص و صرف بودجه کار شده است. محرومیت‌ها و نیازها چیز زیادی نیست امسال که سال ۷۱ است بودجه عمرانی این استان تقریباً پنج برابر سال گذشته است و این نشان دهنده آن است که مسئولان کشور استان به فکر استان هستند و عناصر فعال از این استان تلاش و کار می‌کنند و بحمدالله طرح‌های زیادی اجرا شده است اما آنچه باید بشود از آنچه که تا امروز شده کمتر نیست و لذا من همین جا یک جمله را به شما مردم عزیز، جوان‌های پرشور و مؤمن و مردان و زنان باصفا و علاقه‌مند عرض بکنم حال که بحمدالله دولت اسلامی است و مسلمین ما علاقه مندند و کسانی در رأس امور قرار دارند که خودشان جزو قشرهای عمومی مردم هستند و می‌خواهند کار کنند نمونه اش هم همین کارهایی که شده و برنامه ریزی می‌شود و حالا که مسئولان علاقمند به خدمت هستند، شما مردم و شما جوان‌ها و شما کسانی قدرت فکری یا عملی دارید باید کمک کنید.

طرح‌های دولت را زنده کنید، با دولت همکاری کنید جوان‌ها درس بخوانند خود را بسازند آماده کنند، روستایی و عشایر و دامدار و مسئولان کشوری و محلی همه با هم، هرکدام کاری را که بر عهده آنها گذاشته شده آن کار را خوب انجام دهند.

رژیم ستم‌شاهی سعی می‌کرد مردم را به سمت تنبلی سوق دهد البته نه در زبان بلکه در عمل و ما باید امروز بعد از آنکه سایه شوم طاغوت از سر کشور و ملت کم شده تلاش کنیم و نیرو و استعدادمان را به کار گیریم.

در پایان فرمایشات مقام معظم رهبری جمعیت بار دیگری از جای خود حرکت کرد و با تازه کردن شعارهای خود گویی با رهبر خویش تجدید پیمان کردند.

حضور رهبر معظم انقلاب در جمع خانواده‌های شهدا جانبازان و آزادگان

مطلبی که در انقلاب هیچ وقت نباید از خاطر کسی دور شود این است که این بار سنگین و مسئولیت بزرگ که انقلاب انجام داد جز با ایمان‌های جوشان و با صبر و استقامت ممکن نبود مقام معظم رهبری در جمع خانواده‌های شهدا جانبازان و آزادگان حضور یافتند و خانواده‌های مکرم شهدا و جانبازان را معنای حقیقی شهید زنده دانستند و فرمودند آزادگان تجربه تلخی را گذراندند و بحمدالله برگشتند.

خداوند پدرها و مادرها و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را اجر کامل عنایت کند.

مطلبی که در انقلاب هیچ وقت نباید از خاطر کسی دور شود این است که این بار سنگین و مسئولیت بزرگ که انقلاب انجام داد جز با ایمان‌های جوشان و با صبر و استقامت ممکن نبود.

همه کسانی که با انقلاب اسلامی ایران اندک آشنایی دارند از کارهای بزرگ انقلاب در تعجب هستند که یک ملتی بتواند بزرگترین و مستحکم‌ترین قلعه استکبار را در این نقطه عالم فتح کند و با بیرون راندن آمریکا، دست قدرت‌ها را قطع و پرچم اسلام را برافراشته کند.

انقلاب اسلامی این ملت اسلامی که دشمنان این همه برای خارج کردن از صحنه حیات و زندگی تلاش کردند، زنده کرد بعد هم ۱۳ تا ۱۴ سال در مقابل سخت‌ترین توطئه‌ها با کمال قدرت و قوت ایستاد و یک قدم از مواضع خود عقب نشینی نکرد.

این ملت در مقابل فشارها طاقت آورد که کار کوچکی نیست. کدام کشورها توانستند در مقابل فشارها طاقت بیاورند؟ همه از نیمه راه برگشتند و با دشمنی آشتی کردند و سر در دامن دشمن گذاشتند.

امروز نگاه کنید به دنیا همه کسانی که در خاورمیانه دم از جهاد فلسطین زدند با دشمن ذلت‌وار مذاکره کردند.

اگر جوان‌های شما در خطوط مقدم در راه خدا ایستادند و جان خود را تسلیم حق کردند، اگر آنها در خاکریز اول بودن، شما هم پشت سر آنها و در خاک ریز دوم هستید.

جامعه علمی شیعه و روحانیت شیعه به طور رسمی بیش از هزار سال است مشغول به کار است

رهبر معظم انقلاب پس از دیدار با خانواده شهدا در جمع علما و روحانیون استان حضور یافت، مهم‌ترین موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد این بود که ایشان فرمودند امروز هر جایی اجتماع اتفاق می‌افتد باید به عنوان فرصتی مورد استفاده قرار گیرد تا یک بازنگری در وظایف خودمان داشته باشیم.

جامعه علمی شیعه و روحانیت شیعه به طور رسمی بیش از هزار سال است که در دوره اسلام مشغول به کار است، یعنی از آغاز دوران فقاهت تا امروز حدود ۱۱ قرن علما و فقها و شاگردان آنها از قبیل مبلغ دین در مراتب و درجات مختلف تلاش کردند و زحمت کشیدند که محصول زحمت آنها هزاران هزار جلد کتاب فقه و تفسیر و حدیث و معارفه با فلسفه است که در اختیار ما قرار گرفته است.

از شیخ طوسی و مفید بگیرید تا همین علمای بزرگ از این سلسله با عظمت تاریخی یک قطعه کوچک هستیم.

اگر «علی وجهه و کما و حقه» کار بکنیم شاید بتوانیم ادعا کنیم که نتیجه کار امروز جامعه علمی و دینی شیعه به حساب بتواند معادل با همه کاری که در طول تاریخ روحانیت انجام شده، باشد. مخاطبین ما فکری و ذهنی مورد تهاجم دشمن هست ما باید خیلی مواظب باشیم که وقتی با کودکان حرف می‌زنیم مطلب درست، قوی و مستند بگوییم.

فرق است به اینکه انسان مطلب ساده بگوید یا مطلب غلط بگوید ساده‌گویی آن چیزی است که برای مخاطب ساده ذهن مثل کودکان و عوام الناس که دور از مفاهیم هستند، مطلوب است اما غلط گویی نه. در بعضی از همین کشورهای عربی و به اصطلاح اسلامی با وجود هرگونه احزابی از طرف دولت‌های آنان موافقت می‌شود مگر با احزاب دینی.

اسلام را آنچنان که به عنوان یک مکتب جهانبخش بشریت مطرح است تبلیغ کنید و به مردم مؤمن عشایری و ذهن‌های پاک بفهمانید که همبستگی و محبت و الفت بین خودتان جز و دین است آنها به صراحت می‌گویند احزاب دینی و اسلامی را نمی‌گذاریم رشد کند آنها با هرگونه آداب و عاداتی موافق می‌کنند مگر به آداب و عادات اسلامی. اسلام را آنچنان که به عنوان یک مکتب جهانبخش بشریت مطرح است تبلیغ کنید و به مردم مؤمن عشایری و ذهن‌های پاک بفهمانید که همبستگی و محبت و الفت بین خودتان جز ء دین است.

دعواهای عشایری که به خونریزی منتهی می‌شود برخلاف دین است، همچنین بعضی از رسوم غلط در ازدواج و امثال ذالک بر خلاف دین است.

کار کردن عشایر در هر جایی هستند اعم از شهر، روستا، مرتع و پرورش دام وقتی به سازندگی کشور منتهی می‌شود یک عبادت است.



امروز پیروی از راه ائمه این است که همه تلاش کنند تا اسلام و مکتب اهل بیت را زنده کنند اینها همه چیزهایی که افراد یک ملت را مثل فولاد آبدیده می‌کند و مانع نفوذ دشمن بین آنها می‌شود لذا ایمانشان را قوی کنید و اعمال شرعی مثل زکات و خمس عبادات را به آنها یاد دهید این وظیفه ما است و باید در این راه تلاش کنیم.

چهارمحال و بختیاری در دوران ستمشاهی با فقر و محرومیت و تبعیض روبه‌رو بوده است

رهبر انقلاب در دومین روز سفر خود با مسئولان استان چهارمحال و بختیاری دیدار کرد. ایشان در جمع مسئولان استان بیان کردند استان زمینه محروم دارد و تلاش در زمینه محروم سخت‌تر است.

این مردم سال‌های متمادی و شاید می‌شود گفت قرن‌های متمادی سختی کشیدن و این منطقه در دوران ستمشاهی با فقر و محرومیت و تبعیض روبه‌رو بوده به نحوی که در چهره مردم رنج طولانی قابل خوانده شدن است.

امروز که به چهره‌ها نگاه کردم دیدم مردم زجر کشیده هستند، ظلم دیده و محروم و مشکلات دارند البته کار کردن برای این مردم گرچه لذت بخش بوده اما سخت است چون زمینه، زمینه محرومیت است و لذا واقعاً باید به شما خسته نباشید گفت.

کار کردن در جمهوری اسلامی دوطرف سعادت و هلاکت دارد، اگر خوب کار کردیم و چیزی بهتر از این نیست در دنیا افراد زیادی برای مردم و محرومین کار می‌کنند، اما هیچ کاری در هیچ نقطه‌ای از عالم کیفیت و ارزش والای کار شما را ندارد در صورتی که شما خوب و برای خدا و پُر و پیمان کار کنید.

اما طرف بَدِکار مسئولان، بدتر از کارهای بد دیگران است چرا که چون دیگران در دنیا از قبیل کارگزاران و مسئولان در کشور ما غیر مسئولان وقتی کار بد کنند کار بد آنها فقط همین است که بد کردند و وظیفه خودشان را عمل نکرده یا خدای نکرده سوءاستفاده کردند که قدرت نعمت‌های الهی را نشناختند و از این قبیل، اما بدی کار من و شما در جمهوری اسلامی مضاعف است اگر بد عمل کنیم، زیرا هم بد عمل کردیم و هم چهره جمهوری اسلامی و اسلام را خراب کردیم.

شرط اول دینداری و تعبد و متوجه بودن به نظارت دائمی پروردگار عالم و شرط دوم صفا و صمیمیت با مردم است و اینکه با مردم ظاهرسازی نباشد که تظاهر درست نیست و باید با مردم رو راست باشیم و معنای راستی این نیست که برویم اخبار و اطلاعات طبقه بندی شده را در معرض دید مردم بگذاریم.

بعضی به اشتباه این جور خیال می‌کنند و می‌گویند به مردم خبرها را نمی‌گویند و می‌گویند بعضی از خبرها طبقه بندی شده است و نمی‌شود گفت، نه از باب اینکه به مردم اعتماد نداریم بلکه از باب اینکه دشمن از این طریق استفاده می‌کند.

باید به این افراد گفت صفا و صمیمیت با مردم این نیست لذا باید با مردم روراست بود و گاهی می شنوم مسئولان ظاهرسازی می‌کنند که از تظاهر خوشم نمی‌آید.

مردم چهارمحال و بختیاری خصلت‌های جوانمردی، شجاعت و صمیمیت دارند

رهبر انقلاب در پایان سفر خود از منطقه محروم بازفت کوهرنگ بازدید کردند.

ایشان در پایان این بازدید در مصاحبه با خبرنگاران فرمودند مردم چهارمحال و بختیاری مردم بسیار خوب و دایره فضائل اخلاقی متعدد هستند.

این مردم خوی عشایری داشته گرچه همه آنان عشایر نیستند و خصلت‌های جوانمردی، شجاعت و صراحت لهجه و صفای روی، صمیمیت و مهمان نوازی در این استان وجود دارد.

مردم این استان به مسئولان بسیار علاقه‌مند بوده و با شور و هیجان برخورد می‌کنند.

منطقه بلد بازفت عشایری است و زندگی بسیار همراه با محرومیت است به نحوی که مسکن درست، امکانات بهداشتی، آموزشی و پرورشی نداشته و خیلی وضعشان بد است البته این را بگویم که در استان چهارمحال و بختیاری بعد از انقلاب تا کنون بسیار کار شده و خدمات فراوانی انجام گرفته اما برای پاسخگویی به نیازهای استان کافی نیست.

مردم این منطقه جاده یا مدرسه راهنمایی ندارند و کمبودها واقعاً زیاد است.

آقایان به من قول دادند که کارهایی که تصمیم‌گیری شده از همین فردا شروع شود که تعدادی تجهیز کارگاه خواهد شد و مقرر شده جاده‌ای در منطقه بنا شود و باید کارها به صورت نقدی انجام شده نه اینکه به ۶ ماه و یک‌سال دیگر باشد.