به گزارش خبرنگار مهر، بهاره آروین عضو شورای شهر در حاشیه برگزاری بیست و بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سال گذشته شورای اسلامی مصوبه الزام راه اندازی سامانه برخط پایش ایمنی شهر تهران را به شهرداری ابلاغ کرده است، گفت: بر اساس این طرح شهرداری ملزم شده بود این سامانه را ۴ ماهه راه اندازی کند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه بعد از حادثه آتش سوزی کلینیک سینا مهر، وضعیت این سامانه را پیگیری کردیم و متوجه شدیم نسخه اول این سامانه به کمیسیون‌های ذیربط ارائه شده است، گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان تابستان اطلاعات ۳۳ هزار ساختمان ارزیابی شده را با مردم به اشتراک بگذاریم تا از مشخصات ایمنی ساختمان‌ها مطلع شوند و بتوانند با کلیک روی نقشه تهران به آن دسترسی پیدا کنند.

آروین افزود: سعی می‌کنیم همه اطلاعاتی که سازمان آتش نشانی در این سامانه منعکس شود. به خصوص ساختمان‌هایی که جزو ساختمان‌های نا ایمن شناخته شده‌اند.