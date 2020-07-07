  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۰

آروین در جمع خبرنگاران؛

سامانه شفافیت ایمنی شهر تهران تا پایان تابستان راه اندازی می‌شود

سامانه شفافیت ایمنی شهر تهران تا پایان تابستان راه اندازی می‌شود

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از راه اندازی سامانه شفافیت ایمنی شهر تهران تا پایان تابستان جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهاره آروین عضو شورای شهر در حاشیه برگزاری بیست و بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سال گذشته شورای اسلامی مصوبه الزام راه اندازی سامانه برخط پایش ایمنی شهر تهران را به شهرداری ابلاغ کرده است، گفت: بر اساس این طرح شهرداری ملزم شده بود این سامانه را ۴ ماهه راه اندازی کند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه بعد از حادثه آتش سوزی کلینیک سینا مهر، وضعیت این سامانه را پیگیری کردیم و متوجه شدیم نسخه اول این سامانه به کمیسیون‌های ذیربط ارائه شده است، گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان تابستان اطلاعات ۳۳ هزار ساختمان ارزیابی شده را با مردم به اشتراک بگذاریم تا از مشخصات ایمنی ساختمان‌ها مطلع شوند و بتوانند با کلیک روی نقشه تهران به آن دسترسی پیدا کنند.

آروین افزود: سعی می‌کنیم همه اطلاعاتی که سازمان آتش نشانی در این سامانه منعکس شود. به خصوص ساختمان‌هایی که جزو ساختمان‌های نا ایمن شناخته شده‌اند.

کد مطلب 4967837
سمیرا خباز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها