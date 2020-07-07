برخی خودی ها در ارائه چهره سیاه از خوزستان پیشتاز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه گذشته با اشاره به نشست خود با مدیران ردههای مختلف سازمان صداوسیمای مرکز استان، بیان کرد: آثار هنری، مستند و تولید محصولات نمایشی در قالب فیلم و زنجیره میتواند به معرفی هرچه بهتر و واقعی استان خوزستان کمک کند.
وی از برخی تلاشها برای همراهی خواسته و ناخواسته عدهای در ارائه چهرهای منفی، معترض، نگران و ناامید از استان خوزستان انتقاد کرد و گفت: در این رابطه سازمان صداوسیمای خوزستان همچون گذشته باید با تلاشهای خود، چنین جوسازیهایی را خنثی کند.
نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: جای تأسف دارد که شاهد باشیم که برخی خودیها مانند بدخواهان ملت، در ارائه چهره سیاه از استان خوزستان پیشتاز هستند.
استاندار خوزستان از جمله تصاویر واقعی استان را حضور پرشور مردم استان در تشییع سردار قاسم سلیمانی عنوان کرد و گفت: خوزستان با وجود مشکلاتی که در زمینههایی از جمله آبرسانی به مناطق مختلف دارد اما دارای استعداد و توانمندیهای بسیاری است.
وی اضافه کرد: در کنار مشکل آبرسانی، تلاشهای جدی صورت گرفت تا در این شرایط مناطقی مانند بخش غیزانیه اهواز از آب شرب پایدار برخوردار شوند.
شریعتی با بیان اینکه شهرستانهای شوشتر و بهبهان به عنوان مناطق باستانی و گردشگری استان محسوب میشوند، گفت: ساخت تولیدات سیما با محتوای اجتماعی در معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای این مناطق نقش تأثیرگذاری دارد.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه شهرستان ماهشهر نیز قطب صنعتی کشور است که باید توجه بیشتری به توانمندیهای این منطقه صورت بگیرد، افزود: مردم کشور باید شناخت بهتری نسبت به ماهشهر داشته باشند که این موضوع با تلاش رسانهها و همچنین تولید برنامههای سیما محقق خواهد شد.
توسعه متوازن ماهشهر پیگیری میشود
وی در ادامه افزود: توسعه متوازن ماهشهر عنوان کارگروهی است که با جدیت و بهصورت مداوم برای ایجاد زیرساختهای لازم در این شهرستان تشکیل میشود.
شریعتی تصریح کرد: مجتمعهای مختلف پتروشیمی در این شهرستان فعالیت میکنند و فرصتهای مختلف شغلی برای شهروندان ایجاد کردهاند اما لازم است توجه بیشتری از سوی این صنایع صورت بگیرد.
استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه مسئولیتهای اجتماعی این صنایع باید به محور توسعه متوازن در ماهشهر تبدیل شود، گفت: در این رابطه همراهی خوبی در حال انجام است و امیدواریم از این طریق زندگی شهروندان از رفاه بهتری برخوردار شود.
به گزارش مهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در محدودهای به وسعت حدود ۲۸۵۰ هکتار در جنوب غربی ایران و در ساحل خلیجفارس، واقع در شهرستان بندر ماهشهر، شهر بندر امام خمینی (ره) قرار گرفته شده است.
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