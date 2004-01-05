بدخطي در جامعه ايراني عادي شده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي انجمن خوشنويسان ايران با توجه به تغيير نسلها و نبود دانش فني مدون در زمينه خوشنويسي در حاشيه اين مجمع مسائل مختلفي از قبيل لزوم آكادميك شدن خوشنويسي در دانشگاههاي كشور به عنوان يكي از رشته هاي هنري، تغيير خط كتب درسي از حروف چاپي به حروف خوشنويسي، داير كردن رشته خوشنويسي در مقطع متوسطه شاخه كار و دانش مطرح شد.

غلامحسين منتصري، رييس كميسيون آموزش و عضو شوراي عالي انجمن خوشنويسان ايران در اين خصوص گفت: خوشنويسي در دو بخش تحريري و خوشنويسي با قلم ني مورد بررسي است كه مخاطبين تحريري عموم جامعه هستند و خوشنويسي با قلم ني مخاطبيني با ذوق و سليقه خاص دارد . در چند دهه اخير بخصوص از 30 سال گذشته تا به اكنون خط تحريري كه بصورت روزمره مورد استفاده قرار مي گيرد از نظر زيبايي تنزل داشته و بدخطي در بين عموم عادي شده است.

وي در ادامه با اشاره به اينكه خط و خوشنويسي يكي از جنبه هاي شخصيتي است گفت: متاسفانه امروزه اكثر قشر تحصيلكرده كشور به خصوص اكثر پزشكان از خط خوش و خوانا بي بهره اند.

منتصري افزود: مساله بوجودآمدن يك رشته هنري در دانشگاه با نام خوشنويسي از سال 64 مطرح شده چرا كه با تحقيقات به عمل آمده يك هنرمند خوشنويس علاوه بر خط ، بايد با روانشناسي خط، جامعه شناسي خط آشنا بوده و ادبيات خوشنويسي و آثار قدما را بخوبي بشناسد.

عضو شوراي عالي انجمن خوشنويسان ايران تمهيدات وزارت آموزش و پرورش را با تغيير خط كتابهاي درسي در مقاطع مختلف تحصيلي بخصوص در كلاس اول ابتدايي از خط خشك به خطي نرم نزديك به خط نستعليق و همچنين تلاش هاي انجمن خوشنويسان ايران را براي پرورش پنج هزار خوشنويس ممتاز تحسين كرد.