واليبال را با فوتبال مقايسه كنيد

محمدرضا يزداني خرم رييس فدراسيون واليبال كشورمان با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر" افزود: وقتي مربيان واليبال زنان اكثرا به ورزشهاي ديگر روي آورده اند و از آناني كه دركلاس بين المللي فدراسيون كارت گرفته اند به خوبي استفاده نمي شود، دليلي ندارد كه ما وقت خودمان را صرف انجمني كنيم كه بدون برنامه هاي اصولي كار مي كند.

يزداني خرم در بخش ديگري از گفت وگوي خود به حضور سوويتكوويچ مربي اهل صربستان اشاره كرد و افزود: سازمان تربيت بدني هيچ مشكلي براي پرداخت دستمزد اين مربي ندارد و اين ما هستيم كه بايد براي استفاده از مربيان صاحبنام برنامه داشته باشيم.

وي درباره موج انتخاباتي بهترين فدراسيون كه بتازگي از سوي مطبوعات ورزشي به راه افتاده است گفت: اين حركت بسيارخوبي است اما بايد فدراسيونهاي رشته هاي انفرادي و تيمي را از هم جدا كرد ، ما در واليبال در تمام رده ها يعني نوجوانان، جوانان، تيم ملي و باشگاهها در آسيا مقام آورده ايم و مدال برنز نوجوانان جهان وهمچنين مقام ششمي جوانان جهان را داريم و اگر قرار باشد تنها مدال مدرك گزينش بهترين فدراسيون باشد مادرهر رده 12 مدال و در مجموع شايد 30 كيلو مدال كسب كرده ايم اما واليبال را بايد با بسكتبال ، واترپلو، هندبال و فوتبال مقايسه كرد، نه با كشتي و وزنه برداري.