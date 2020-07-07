مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت شهروند برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت شهروند روز گذشته با حضور عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، اعضای هیئت مدیره و جمعی از معاونین و مدیران شرکت شهروند در حالی برگزار شد که طی آن ضمن قدردانی از مهدی امراللهی در مدت تصدی مدیریت شرکت شهروند، علی محمد وحید کریمی به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در این مراسم ضمن قدردانی از مهدی امراللهی تصریح کرد: خوشبختانه طی ماه های گذشته اقدامات مثبتی در شهروند صورت گرفته است و طی نظرسنجی های انجام شده از سوی معاونت خدمات شهری، شاهد نگاه مثبت شهروندان به مجموعه فروشگاه های زنجیره‌ای شهروند هستیم که نشان از تلاش و عملکرد شایسته کلیه کارکنان و مدیران این مجموعه دارد.

وی در ادامه شفافیت، صداقت و رعایت اصول اخلاقی را لازمه عملکرد سازنده در سازمانها دانست و افزود: انتظار می‌رود در مجموعه شهروند خدمت صادقانه، درست عمل کردن و توجه به کار تیمی به عنوان اصول کلیدی و مهم از سوی تمامی مدیران مورد توجه قرار گیرد.

امامی در ادامه افزود: فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای ورود به بورس مساله مهم دیگری که باید به زودی آغاز شود و ابراز امیدواری کرد امتیازات حاصل از آن بتواند در اختیار کارکنان مجموعه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اولویت شهروند سوددهی نیست خاطر نشان کرد: در شهروند تلاش بر این است که به عنوان یک مجموعه درآمد زا بتواند در پیشبرد اهداف شهری و توسعه خدمات دهی به شهروندان موثر واقع شود.

علی محمد وحید کریمی نیز در ادامه این مراسم گفت: نیاز و اقتضای شهروند در برهه کنونی حرکت هوشمندانه است.

وی افزود: بنگاه های اقتصادی برای موفقیت باید ضمن شناسایی فرصت ها کاملاً هوشمندانه از آن بهره بگیرند و بتوانند در رویارویی با تهدیدات زمینه های تعالی و رشد در سازمان را فراهم کنند.

کریمی صیانت از هویت سازمان را امری مهم تلقی کرد و یادآور شد: بنگاه های اقتصادی نباید دچار سکون شوند، باید نشاط کاری و رشد سازنده در شریان های سازمان در حرکت باشد و باید بتوانیم از امکانات موجود نهایت بهره را ببریم.

مهدی امراللهی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از همکاران و مدیران حاضر، ابراز امیدواری کرد اهداف و برنامه های پیش رو در مجموعه شهروند همسو و ادامه دهنده اقدامات گذشته باشد.