نصب نيروگاه خورشيدي 250 كيلواتي شيراز سال آينده به پايان مي رسد

معاون فني و اجرايي سازمان انرژي هاي نو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: تكميل طرح اكتشافي نيروگاه زمين گرمايي در منطقه سبلان ، احداث واحد سيستم انررژيهاي هيدروژني در طالقان ، اجراي بخش عمده اي از عمليات پتانسيل سنجي در كشور و احداث يك نيروگاه 20 كيلوواتي در ورامين از مهمترين طرحهاي سازمان انرژي هاي نو در سال آينده است.

محمد علي رمضاني افزود: سازمان انرژي هاي نو با وجود داشتن طرحهاي بزرگ در برنامه سوم اما به دليل عدم تخصيص به موقع بودجه در سالهاي اخير نتوانسته است آنها را به طور كامل اجرا كند.

وي افزود: سازمان انرژيهاي نو طرحهاي ديگري نيز در حال اجرا دارد كه رفع نواقص توربين بادي منجيل با ظرفيت 600 كيلووات ساعت از مهمترين آنهاست كه با اقداماتي كه انجام شده است بزودي انرژي توليدي اين توربين وارد شبكه مي شود.

وي همچنين گفت: تاكنون 45 مگاوات ساعت برق از نيروگاه فتوولتاييك طالقان، دوهزار و 500 كيلووات ساعت برق از نيروگاه فتوولتاييك تهران وارد شبكه برق كشور شده است .

وي افزود: ارزان بودن و استفاده سريعتر از انرژي هاي فسيلي و ناشناخته بودن انرژي هاي نو از مهمترين دلايل توجه كم سرمايه گذاران و مسئولان به انرژي هاي تجديد پذير است به طوري كه تخصيص نيافتن به موقع بودجه باعث شده بسياري از طرحها در اين زمينه به موقع تحقق نيابد.

وي افزود: سازمان انرژي هاي نو براي اجراي طرحهاي خود در برنامه 5 ساله سوم 210 ميليارد ريال اعتبار نياز داشت كه تاكنون تمام آن اخصاص نيافته است و براي سال آينده درخواست 120 ميليارد ريال اعتبار را كرده است.