کوچکترین درگیری یا ناامنی در گچساران و اطراف آن واقع نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی این وزارتخانه با صدور اطلاعیهای ضمن تکذیب هرگونه ارتباط و انتصاب تصاویر پخش شده در بخشی از فضای مجازی با تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص منتخب یکی از حوزههای انتخابیه در استان کهگیلویه و بویراحمد، با صدور اطلاعیهای ضمن تکذیب هرگونه ارتباط و انتصاب تصاویر پخش شده به استان کهگیلویه و بویراحمد، اعلام کرد: آرامش کامل در شهرستان گچساران برقرار و با مسئولیت شناسی گروههای مختلف مردم و چهرههای مورد توجه افکار عمومی و همچنین حمایت همه دستگاهها از استمرار امنیت در سطح استان، کوچکترین درگیری و یا ناامنی در گچساران و مناطق اطراف آن واقع نشده است.
متن این اطلاعیه بدین شرح است:
باسمه تعالی
نظر به اینکه در پی تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص منتخب یکی از حوزههای انتخابیه در استان کهگیلویه و بویراحمد، برخی کانالها در فضای مجازی، با انتشار برخی کلیپهای آرشیوی مربوط به حوادث سالهای گذشته سایر مناطق، در صدد القای درگیری مسلحانه در گچساران هستند و از این رهگذر تحریک عواطف مردم در منطقه و پخش اخبار جعلی در سطح افکار عمومی کشور را دنبال میکنند، ضمن تکذیب هرگونه ارتباط و انتصاب تصاویر پخش شده به استان کهگیلویه و بویراحمد، به استحضار عموم مخاطبان، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی میرساند، همچنان که مردم شریف شهرستان گچساران و مناطق مجاور از نزدیک شاهد و ناظر رویدادها هستند، آرامش کامل در این منطقه برقرار و با مسئولیت شناسی گروههای مختلف مردم و چهرههای موردتوجه افکار عمومی، و همچنین حمایت همه دستگاهها از استمرار امنیت در سطح استان، کوچکترین درگیری و یا ناامنی در گچساران و مناطق اطراف آن واقع نشده است.
بر این اساس، محتوای کلیپهای جعلی پخش شده مطلقاً کذب و فاقد هرگونه ارتباط زمانی و حتی مکانی با حوزه انتخابیه یادشده است.
بدیهی است در شرایط کنونی که همت مردم و مسئولان برای مبارزه با بیماری همه گیر کرونا و رفع آثار اقتصادی و اجتماعی این بیماری متمرکز شده است، تلاشهای مذبوحانه برای ایجاد خدشه بر آرامش و ثبات و امنیت مناطق مختلف ایران عزیز، در پیشگاه ملت مردود است و مانع اجرای وظایف قانونی دستگاههای مختلف در تأمین امنیت و صیانت از آزادیهای قانونی جامعه نخواهد شد.
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