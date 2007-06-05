"کلاه پهلوی" از مدرسه البرز بیرون آمد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری بخش هایی از "کلاه پهلوی" در مدرسه البرز و لوکیشن شهربانی کل با بازی داریوش فرهنگ، کاظم افرندنیا و امیرعلی دانایی به پایان رسید و گروه به زودی برای ادامه کار به لوکیشن جدیدی می روند که هنوز محل دقیق این لوکیشن مشخص نشده است.

"کلاه پهلوی" را که از عظیم ترین پروژه های تاریخی گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست، محمدرضا تختکشیان تهیه می کند. این مجموعه ماجرای جوانی به نام فرخ را دنبال می کند که پس از ادامه تحصیل در فرانسه به ایران می آید و در شهری کوچک فرماندار می شود. در همین زمان فرمان کشف حجاب از سوی رضاخان صادر می شود و او موظف به اجرای این فرمان است ...

صالح میرزاآقایی، رضا فیاضی، جمشید شاه محمدی، شقایق فراهانی، ماه چهره خلیلی، امین حیایی، امیرعلی بیانی، بهاره افشار، گوهر خیراندیش، نگین محسنی، آناهیتا همتی و داریوش کاردان بازیگران، ‌نسیم سیگارودی طراح صحنه، سارا خالدی طراح لباس، سیدجلال نیایی مدیر تولید، جواد فراهانی دستیار کارگردان و سعید خضوعی منشی صحنه "کلاه پهلوی" هستند.