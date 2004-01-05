"سرخان گوليف" سر مربي تيم هاي ملي شطرج 16 و 18 سال ايران شد

به گزارش خبرنگار " مهر " در حال حاضر قرار داد " سرخان گوليف " جهت امضا به كميته ملي المپيك ارسال شده و قرار است كه وي از اول بهمن ماه همكاري خود را با فدراسيون شطرنج ايران آغاز كند . مدت قرارداد اين مربي يك ساله خواهد بود و در صورت رضايت از عملكرد او مدت قراردادش تمديد خواهد شد.

به گفته" حسينقلي سالور"، دبير فدراسيون شطرنج حضور " گوليف " با توجه به تجارب خوبش در شطرنج ايران مي تواند منشا اثر بوده و به پيشرفت شطرنج نوجوانان و جوانان ايران كمك موثري كند.

"سرخان گوليف" كه مقيم مسكو است، در سال هاي 79، 80 در استخدام فدراسيون شطرنج ايران بوده و جملگي شطرنجبازان مطرح كشورمان از عملكرد وي به نيكي ياد مي كنند.

گفتني است فدراسيون شطرنج همچنين بنا دارد با نظر سازمان تربيت بدني، يكي از مربيان زبده دنيا را براي هدايت تيم ملي شطرنج بزرگسالان ايران استخدام كند.