ستاد اوقات فراغت نوجوانان در شهرستانهای استان تهران تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید رهبری فر گفت: اهمیت موضوع اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و ساماندهی و تعامل بیشتر ادارات، مراکز و نهادها در زمینه انتقال دانش، امکانات و توانمندیها جهت استفاده جوانان و پر کردن اوقات فراغت آنان، از اهداف اصلی تشکیل ستاد اوقات فراغت در شهرستانهای استان است.

وی تصریح کرد: این ستاد به ریاست فرماندار و دبیری مشاور جوان فرماندارهر شهرستان تشکیل خواهد شد.

مشاور استاندار ورئیس گروه مشاوران جوان استانداری تهران، حضور جوانان در تصمیم گیریها را یکی دیگر از دلایل تشکیل این ستاد عنوان کرد و افزود: امیدواریم تشکیل چنین ستادی باعث خیر برای نوجوانان و جوانان باشد.