پرسپوليس نياز به بازسازي كلي دارد

ابراهيم آشتياني سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس درگفت وگوبا خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : شرايطي كه پرسپوليس در ابتداي فصل داشت اجازه نداد وينكو بگوويچ تيمش را به دلخواه انتخاب كند. البته ما بازيكنان بسيارخوبي داريم كه در صورت هماهنگ شدن مي توانند به بهترين تيم ايران تبديل شوند.

آشتياني ادامه داد: بايد قبول كرد كه براي ساختن پرسپوليسي ايده ال ، نياز به يك بازسازي كلي درهمه امور است تا همه چيز از پايه مجددا برنامه ريزي و ساخته شود. پرسپوليس درحال حاضر بيشتر ازهرچيزبه زمان نياز دارد تا بتواند با استفاده از همين بازيكنان بهترين تيم را روانه مسابقات كند.

سرپرست پرسپوليس افزود : تيم ما در ابتداي فصل شروع خوبي داشت اما درادامه با بدشانسي هاي زيادي مواجه شد و نتوانست امتيازات لازم را از آن خود كند. با اين حال تلاش همه ما اين است كه در ديدارهاي باقي مانده با قدرت ظاهر شويم و با كسب امتيازات لازم به صدر جدول رده بندي برسيم.

وي درادامه به بازي روز سه شنبه تيمش مقابل فجر سپاسي شيرازاشاره كرد و گفت : بدون شك ما دراين بازي كار سختي را پيش روخواهيم داشت . فجر تيم خوب و جواني است كه در ورزشگاه حافظيه فقط به سه امتيازبازي فكر مي كند. با اين حال اگر پرسپوليس مي خواهد به صدرجدول صعود كند و همچنان در جمع مدعيان قهرماني بماند بايد اين بازي را با پيروزي پشت سربگذارد.

ابراهيم آشتياني درپايان ابرازاميدوراي كرد كه دو تيم فجرسپاسي و پرسپوليس بتوانند بدوراز هرگونه مسائل حاشيه اي ، فوتبال زيبا و تماشاگر پسندي را به نمايش بگذارند.